İdrar kaçıran kişiler bu durumdan utandıkları için doktora gitmekte gecikebilmekte, bazen de erteleyebilmektelerdir. Oysa bu hastalığın tedavisi mümkün olduğu için en kısa sürede tedaviye başlamak gerekmektedir.
İdrar kaçırmanın nedenlerinden önce mesanenin vücuttaki görevine göz atalım. Böbreklerden gelen idrar mesanede birikir. Erkeklerde bağırsakların önünde, kadınlarda ise rahim altındadır.İdrardan mesaneye gelen idrarla beraber, beyne sinyal iletilir ve beyin idrarın mesanede kalmasını sağlar. Bu sinyalle idrar mesanede depolanır. Mesane tamamen dolduğunda, beyin boşaltılması için sinyal yollar ve kişi tuvalete giderek mesaneyi boşaltır. Normal kişilerde mesane hacmi 350 ml ile 500 ml arasındadır.
İdrar kaçırma nedenleri nelerdir?
İdrar kaçırmanın birden fazla nedeni bulunur. Bunlardan bazıları ; mesanedeki enfeksiyon oluşumu, vajina enfeksiyonu, mesanede taş oluşumu, zor geçen doğum, mesane tümörleri, sinirsel rahatsızlıklar, hormonsal değişimler, mesane çıkışındaki tıkanıklık gibi nedenlere bağlı olarak İdrar kaçırma yaşanabilmektedir.
Erkeklerde idrar kaçırma nedenleri nelerdir?
İdrar kaçırma erkeklerde daha az yaşanan bir sorundur. Erkekler idrarını yapıp, iç çamaşırını çektikten sonra gelen damlama iyi huylu prostat habercisi olabilmektedir. Prostata bağlı olarak mesane çıkış noktası tıkanır. Bu tıkanma tedavi edilmediği takdirde idrar kaçırma sorunu daha sık olarak görülür. Prostat büyümesi genellikle daha ileri yaşlarda ortaya çıkar. 50 yaşından sonra meydana gelen prostat mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Prostat ameliyatı sonrasında da idrar kaçırma olabilmektedir.
Prostat kanseri ameliyatla tedavi edilebiliyor ancak bazı olumsuzlukları da beraberinde getirebiliyor. Prostat ameliyatı sonrası idrar tutmaya yarayan bazı dokular zarar gördüğü için, idrar kaçırma problemi görülür. Bu durumda da egzersizle tedavi mümkün olabildiği gibi, ameliyatla da müdahale edilebiliyor. Bu durumu yaşamamak için 40 yaşından sonra doktor kontrolünden geçmek, hastalığın erken tanısı ve kısa sürede tedavi edilmesini sağlayacaktır.
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