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Erkekler Günü var mı, ne zaman kutlanır? 2023 Dünya Erkekler Günü tarihi

Erkekler Günü var mı, ne zaman? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinleri öne çıkarken özellikle erkekler "Dünya Erkekler Günü var mı, ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. Merak edenler için 2023 Dünya Erkekler Günü ile ilgili merak edilen detayları haberimizde derledik.

Giriş: 08.03.2023 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bugün Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor.  Etkinlikler beraberinde "Dünya Erkekler Günü var mı?" sorusunu akıllara getirdi. Peki, Dünya Erkekler Günü var mı, ne zaman? İşte Uluslararası kabul edilen "Dünya Erkekler Günü" ile ilgili tüm detaylar...

     

  • DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ

    Uluslararası Erkekler Günü (International Men's Day - IMD) her yıl 19 Kasım'da kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafında da desteklenen uluslararası bir gündür. Dünya Erkekler Günü olarak da bilinmektedir. İlk olarak Prof. Dr. Thomas Oaster tarafından 7 Şubat 1992 tarihinde dile getirilmiştir bir projedir. Resmi olarak ise kabul edilmesi ve kutlanması ise ilk defa 1999 yılında Trinidad-Tobago'da gerçekleşmiştir.

  • Uluslararası Erkekler Günü, günümüzde yetmişin üzerinde ülkede tarafından desteklenmekte ve kutlanmaktadır. Dünya Erkekler Günü, UNESCO'da da dile getirilmiş ve Ingenborg Breines Kadın ve Barış Kültür Müdürü tarafından " Bu mükemmel bir fikir ve bazı cinsiyet dengelerini bize verecektir " sözleri ile önemi anlatılmıştır.

    Uluslararası Erkekler Günü'nün kutlanma amacı cinsiyetler arası ilişkilerin geliştirilmesi, erkeklerin rol model olduğu durumların vurgulanması, erkeklerin yaşadığı cinsiyete bağlı eşitsizlikler vs. birçok konuyu içerir.

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    2016 yılı itibarıyla aşağıdaki ülkeler Dünya Erkekler Günü'nü resmi olarak kabul etmiş ve kutlamaktadır:

     

    Amerika Birleşik Devleteri, Antigua ve Barbuda, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Botsvana, Burundi, Çin, Danimarka, Fransa, Gana, Güney Afrika, Grenada, Hırvatistan, Hindistan, İrlanda, İtalya, Jamaika, Kanada, Kayman Adaları, Küba, Man Adası, Macaristan, Malta, Nijerya, Norveç, Pakistan, Romanya, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Singapur, Şeyseller, Tanzanya, Trinidad-Tobago, Ukrayna, İngiltere, Zimbabve.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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