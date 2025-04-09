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        Haberler Spor Voleybol Erkek voleybolunda 4. Avrupa kupası Ziraat Bankkart'tan! - Voleybol Haberleri

        Erkek voleybolunda 4. Avrupa kupası Ziraat Bankkart'tan!

        Ziraat Bankkart'ın CEV Kupası'nın kazanmasıyla Türkiye, erkek voleybolunda toplamda 4. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Türkiye'nin erkek voleybolunda Avrupa'da 11 yıllık kupa hasreti de sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 21:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:47
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        Erkek voleybolunda 4. Avrupa kupası!
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        Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nı kazanarak tarihinde ilk kez Avrupa'da şampiyonluk yaşadı.

        Polonya temsilcisi Asseco Resovia'yı finaldeki ilk maçta deplasmanda 3-2 yenen Ziraat Bankkart, Ankara'daki rövanşı da 3-1 alarak CEV Kupası'nı müzesine götürdü.

        Avrupa kupalarında 3. kez final oynayan kırmızı-beyazlılar, ilk kez Avrupa'da şampiyon olma başarısı gösterdi.

        TÜRKİYE'NİN ERKEKLERDE 4. KUPASI

        Türkiye, erkek voleybolunda 4. kez Avrupa kupalarında mutlu sona ulaştı.

        Türk takımları daha önce CEV Kupası'nı 2013'te Halkbank'la kazanırken, CEV Challenge Kupası'nı 2009'da Arkas Spor, 2014'te de Fenerbahçe'yle elde etti.

        11 YIL SONRA İLK KUPA

        Erkek voleybolunda Türkiye, 11 yıl sonra yeniden Avrupa'da kupa kazandı.

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        Avrupa'daki son başarıyı 2014'te Fenerbahçe'nin CEV Challenge Kupası zaferiyle yaşayan Türkiye, 11 yıllık kupa hasretini Ziraat Bankkart'la dindirdi.

        Türkiye, 2013'te Halkbank'tan sonra CEV Kupası'nı Ziraat Bankkart'la bir kez daha kazanmış oldu.

        BAKAN BAK YALNIZ BIRAKMADI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, final müsabakasında başkent ekibini yalnız bırakmadı.

        Bakan Bak, müsabakayı protokol tribününde izleyerek Ziraat Bankkart'a destek verdi.

        Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da izledi.

        TRİBÜNLER DOLDU

        Karşılaşmaya Ankaralı voleybolseverler büyük ilgi gösterdi.

        Biletlerin ücretsiz olduğu final maçında TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nu tamamen doldu. Taraftarlar, maç boyunca başkent ekibine büyük bir destek verdi.

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