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Yönetmenliğini İhsan Taş’ın, yapımcılığını Okan Karacan’ın, başrollerini ise Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu’nun paylaştığı 'Filme Gel' adlı yeni sinema filmi için geçtiğimiz gün Çanakkale’de basın toplantısı düzenlendi.

İhsan Taş: Hepimize hayırlı olsun. Güzel bir ekip bir araya geldik. Güzel bir film ortaya çıkacak inşallah. Hepimize hayırlı olsun.

Erkan Petekkaya: Absürt komedi çok sevdiğim bir tür. Çok severim oynamayı. Ama beni yanlış anladılar ve yıllardır bana dram oynatıyorlar! Filmde ‘Kadırgalı’ diye bilinen bir mafya babasını oynuyorum ben. Aktör olmak isteyen bir mafya bu. Çok keyifli bir rol. Zevk alarak oynuyorum. Arkadaşlarımız da çok keyifli. İyi uyum sağladık. Bu tür işlerde uyum sağlayamazsanız çamur gibi işler çıkabiliyor. Ben çekilenlerin bir kısmını izledim. Çok güzel bir iş çıkacak, inşallah seyirciler de beğenir. Biliyorsunuz bizim normal kilomuzdan bir 5 kilo aşağıda olmamız gerekiyor, televizyon fazla gösteriyor. O yüzden fit olmak daha iyi. Yaşım da ilerliyor. Eğer önünü bir bırakırsam onun belli bir yaştan sonra alınan kiloyu vermek çok zor. Spor yapıyorum, yememe dikkat ediyorum. Biraz zayıflamış olabilirim. Ama bilmiyorum, tartılmıyorum çünkü.

Tolga Güleç: İlk defa komedi yapıyorum. Ünlü olmak isteyen bir figüranı canlandırıyorum. Gayet keyifli gidiyor. Sadece hava çok sıcak, o zorluyor biraz ama hem tatil hem iş bir arada gidiyor, o açıdan mutluyuz. Setimizin olmadığı günlerde denize gidiyoruz. Otelimiz deniz kenarında. Her şey yolunda gidiyor. Onca yıldan sonra Erkan Ağabey ile tekrar bir araya gelmek benim için gurur verici. Böyle ustalarla beraber çalışmak, hepimiz güzel bir ekip olduk. Onun da tadına varıyoruz.

Levent Ülgen: Ben de hiç absürt komediyi sevmem, dram oynamak isterim ama bana da komedi oynatıyorlar. Bu tür işlerde önemli olan bir tek şey vardır; sen keyif alırsan seyirci de keyif alır. O yüzden biz keyif almaya bakacağız. Yapılacak tek şey bu; eğleneceğiz. Seyirciyi de eğlendireceğiz.

Orçun Kaptan: Çok keyifli bir iş çekiyoruz. Sıcak hava dışında hiçbir sıkıntımız yok. Komedide en önemli şeyin ekip uyumu olduğunu biliyoruz zaten. Bu sette de gerçekten bir uyum yakalandı. Paslaşa, paslaşa gidiyoruz. Senaryonun dışında da yönetmenimizin izin verdiği ölçüde köpürtmeye çalışıyoruz. Keyifli bir iş çıkıyor.

Aslıhan Karalar: Bu filmde olduğum için çok mutluyum. Gerçekten buradaki herkes çok özel benim için. Seda karakterini canlandırıyorum. Ailesinin zoruyla kendisinden yaşça büyük bir adamla evlendiriliyor ve kaçıyor. Sonra üç kafadarla yolu kesişiyor ve değişik işler geliyor başına.

Fırat Doğruloğlu: Komediyi çok seviyorum ben zaten. Bir de kimyaya çok inanıyorum. Hep beraber bir enerji oluşturuyoruz çünkü. Bu filmin de senaryosunu çok sevdim, keyifli buldum. Ama tabii ki performans da isteyen bir şey. Oyuncular kendilerinden bir şey katmak konusunda da özgür. Hocamız bizi bu konuda çok serbest bıraktı sağ olsun. Biz de çok güzel bir uyum yakaladık.

Okan Karacan: Sinema filmi yapımcılığında ilk deneyimim. Özellikle şuna dikkat ettim; benim oyuncu olarak yer aldığı filmlerde istemediğim şeylerin burada olmamasına maksimum seviyede özen gösterdim, inşallah başarmışımdır. Çok keyifli, çok güzel bir ortam. Çok da iyi bir şehirdeyiz. Tüm oyuncularımıza teker teker teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. İhsan Hoca bu senaryoyu getirdiği zaman çok karşılaşmadığımız bir şeydi. Ben ona da inandım, ona teslim ettim. Her şeyin çok güzel olacağına inanıyorum. Dostluklarımın, arkadaşlıklarımın olduğu insanlarla bu organizasyonu yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel işler yapacağız hep beraber. Bu film bir seriye de dönüşebilir, neden olmasın? Ben canı gönülden isterim.