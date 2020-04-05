Erkan Petekkaya'dan açıklama

05 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz hafta rol aldığı dizi setinde, ekip arkadaşlarıyla 'Oy Korona' isimli şarkıyı söyleyerek tepki çeken Erkan Petekkaya, bu kez de Instagram sayfasından yapılan paylaşımlarla gündeme geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Instagram hesabından toplu taşıma araçlarına maskeyle binilmesi gerektiğini hatırlatan bir paylaşım yaptı. Oyuncu Erkan Petekkaya'nın hesabından İmamoğlu’nun paylaşımın altına yapılan yorumlar ise dikkatlerden kaçmadı.
Petekkaya'nın hesabından İmamoğlu için, “Terbiyesiz, zavallı, defol” gibi ifadeler kullandı.
Sözleri ile birçok sosyal medya kullanıcısının tepkisini çeken oyuncunun hesabı askıya alındı. Petekkaya’nın hesabının askıya alınması, 'hacklendi mi?' sorularını da beraberinde getirdi.
Erken Petekkaya konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Petekkaya, yorumların işten çıkardığı çalışanı tarafından yapıldığını söyledi.
Oyuncu şu ifadeleri kullandı:
Uzun yıllardır yanımda çalışan yardımcımın 16/03/2020 tarihinde iş çıkışını bazı sebepler yüzünden uygun bulmuştum. Muhasebecim bu bilgiyi gerekirse doğrulayacaktır.
Yıllardır oluşan güven neticesinde teknolojiden de hiç anlamadığım için tüm sosyal medya hesap ve mail şifrelerim hatta kredi kartı şifreleri, vekaletim kendisinde vardı.
Öyle ki istediği zaman istediği paylaşımıma müdahale edebiliyordu.
İş takiplerim açısından konuşmaya devam ediyorduk. Perşembe günü tazminatını banka yolu ile gönderdim. Gerekirse dekontuna ulaşılabilir, elimde mevcuttur.
Söz konusu paylaşımlar maalesef bana zarar vermek amacı ile işte çıkardığım için kendisi tarafından anlık bir öfke ve iyi olmayan bir ruh hali ile yapılmıştır.
Hesabımı, paylaşımlarından sonra Instagram servisi değil kendisi kapatmıştır. Daha önce 18 kez hacklendiğim için bu durumu da öyle bir şey zannettim.
Kendisi ile konuştum, çok pişman olduğunu biliyorum. Daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum.
Ülkemizin bu zor günlerinde tüm bu yaşananlar için çok üzgün olduğumu bilmenizi isterim.
Sevgi ve saygılarımla...
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