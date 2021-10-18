Best Model Of Turkey 2021 yarışmasında "Best Smile" güzeli seçilen Elmas Yılmaz'ın ve yarışmacılarından Barış Asrlan'ın iddiaları üzerine gündeme gelen Erkan Özerman hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Türkiye'nin prodüktör, organizatör ve sanatçı menajeri olarak tanıdığı Erkan Özerman, 4 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bugün 83 yaşında olan Erkan Özerman, lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'nda tamamlamıştır.

Çeşitli gazetelerde sinema ve tiyatro eleştirmenliği ile magazin yazarlığı yapan Erkan Özerman bir dönem de Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerini üstlenmişti.

Türkiye'de eğlence dünyasının tanın isimlerinden Erkan Özerman'ın önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olduğu biliniyor. 1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali'ni başkanlığını üstelenen Erkan Özerman aynı zamanda 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak da karşımıza çıkmaktadır.