Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman, 33 yıllık kariyeri boyunca Türk dizi ve sinema sektörüne 147 yıldız isim kazandırdığını açıkladı.
Klass TV’nin YouTube kanalına konuşan Özerman, 1997 yılında Deniz Akkaya ve Kenan İmirzalıoğlu’nun Best Model’da nasıl birinci olduklarını anlattı.
"VİCDAN AZABI ÇEKERDİM"
83 yaşındaki ünlü organizatör, konuyla ilgili şunları söyledi:
Jüri bana neticeleri verdiğinde kel Hasan Yalnızoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu, 27 puan almıştı. 2 dakika içerisinde birini seçmeliydim. 'Kenan’ı Best Model yapayım, Hasan’ı da Mr. International’a gönderirim' dedim. Yanlış bir şey olsa, vicdan azabı çekerdim.
"HAK ETMEYENE HİÇBİR ZAMAN ÖDÜL VERMEM"
Deniz ise bir sene evvel Türkiye Güzellik Yarışması’na girmişti. Uğurkan Erez ise 'Bu kızdan ne köy olur, ne kasaba' demişti. Kimsenin inanmadığı Deniz Akkaya, bana ise başarılı ve ihtiraslı geldi. Kenan ve Deniz, birinci seçildikten sonra yarışmaya binlerce müracaat oldu. Ne pahasına olursa olsun, hak etmeyene hiçbir zaman ödül vermem.
"VEFA İSTERDİM"
Ankara radyosunda çalıştığı dönemde Ajda Pekkan’a yardımcı olduğunu belirten Erkan Özerman, şu ifadeleri kullandı:
Ajda, Adana’da sahne aldığı zaman iftiraya uğradı. 'Şarkı söyleyemiyor' dediler. Hemen Ankara’daki radyoya getirdim. Arkasına opera orkestrasını koydum ve Ajda Pekkan çıktı. Bayramda bir telefon açsın ve çiçek göndersin vefasını isterdim. Bugüne kadar böyle bir şey kimseden görmedim.
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