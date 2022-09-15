Harbiye'de konser verdiler

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Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, hayranlarını geçmişten günümüze uzanan bir yolculuğa çıkardı.

Erkan Oğur ile İsmail Hakkı Demircioğlu, "Anadolu toprakları dünya medeniyetinin en kutsal toprakları... Bu topraklarda yaşamış ozanlar, şairler... Hepsine bu gece selam olsun" mesajı ile konsere başladı.

Yaklaşık üç saat sahnede kalan ustaları, hayranları uzun süren alkışlarla sahneden uğurladı.