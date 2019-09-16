Erkan Erzurumlu kimdir? Erkan Erzurumlu kaç yaşındadır? soruları magazinseverler tarafından büyük merak konusu oldu. Bir süredir ünlü şarkıcı Ziynet Sali'nin gitaristliğini yapan Erkan Erzurumlu, dün gerçekleşen düğün ile evlendi. İşte Erkan Erzurumlu'nun hayatı ve kariyeri...

ERKAN ERZURUMLU KİMDİR?

1984 yılında İngiltere Londra’da dünyaya gelen Erkan Erzurumlu müzisyen bir aile de yetişmiştir. Çok erken yaşta gitar ile tanışan sanatçı’nın babası Kıbrıs’ın tanınan müzisyenlerinden Turgay Erzurumlu’dur. Babasının desteği ve yönlendirmesi ile Jazz, Rock, Flamenko ve Fusion gibi farklı müzik tarzlarını erken yaşta tanımış ve benimsemiştir.

İlk profesyonel müzik çalışmalarına Namık Kemal Lisesi Orkestrası ile başlamış o dönemde liseler arası müzik yarışmalarında üst üste 1. likler elde etmiştir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümü’nden mezun olmuştur. Klasik batı müziği üzerine öğrenim görmüş, okul dönemi süresince Güney Koreli Dr. Hyunjin Minden klasik gitar eğitimi almıştır. Ayrıca eğitim döneminde Jazz, Fusion ve Flamenko gibi farklı tarzlarda çalışmalar yapmış ve resitaller vermiştir.

Son dönemlerde ünlü sanatçı Ziynet Sali ile birlikteliği gündeme sıkça geliyordu. Gitarist Erkan Erzurumlu, Ziynet Sali ile dünya evine girdi.