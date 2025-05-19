Erkan Can, ticarete atıldı. Usta oyuncu, bir restoran açtı.

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Restoranın işletmesini yeğeni Orhan Ekşi'ye bırakan Ercan Can; "Hiçbir deneyimim yok. Yeğenim Orhan Ekşi işin başında olacak. Güven Kıraç’la çok yer gezdik mekan aradık. Gastronomiyle aram çok iyidir. Damak tadım fena değildir. Buradan Adana’ya, Kars’a paça çorbası içmeye giderim. Gelen müşteriler beni görebilecek. Öğleden sonraları turnem yoksa buradayım. Beni görünce şaşırıyorlar. Egeli der ki, ‘İşin varsa başında, teknen varsa kıçında duracaksan’ demem o ki, işinin başında durmayınca olmuyor" dedi.

Açılışta, Can'ı; yakın dostlarından Güven Kıraç ile Settar Tanrıöğen yalnız bırakmadı.