Eris virüsü nedir, belirtileri neler? Bakan Koca'dan eris virüsü açıklaması!
Koronavirüs'ün yeni varyantı Eris virüsü belirtileri Bakan Koca'nın son dakika açıklamasının ardından gündeme geldi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarınca sürekli analizlerin yapıldığına işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Eris Türkiye'de görüldü mü?" sorusuna yanıt verdi. İşte eris virüsü belirtileri ve konuya ilişkin son dakika açıklamaları...
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Koronavirüs'ün "Eris" adı verilen EG.5 varyantının Çin'de yaygınlaşmasının ardından gözler Eris virüsü belirtilerine çevrildi. Dünya Sağlık Örgütü, Eris virüsüne karşı dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği açıklamasında bulunurken Nisan ayında 0,6 olarak açıklanan eris virüsü vakaları Ağustos'ta yüzde 71,6'ya yükseldi. Birçok ülkede görülen varyanta ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında bulundu. Varyantın Trükiye'de görülüp görülmediğini açıklayan Bakan Koca "Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız" açıklamasında bulundu. İşte eris virüsü belirtileri...
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BAKAN KOCA'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Bakan Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Covid-19 vakalarında tekrar artış olup olmadığına ilişkin soru üzerine, Türkiye'de Eris varyantına bağlı bir vakanın şu ana kadar görülmediğini aktaran Koca, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarınca sürekli analizlerin yapıldığına işaret etti.
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TÜRKİYE'DE ERİS VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron'un alt varyantlarını görüyoruz, bunu uluslararası kamuoyuyla da paylaşıyoruz. Ortak bir platform var ve biz aktif üyelerinden biriyiz. Ama Eris varyantına henüz rastlanmadı. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektiren hiçbir durum söz konusu değil. Eski günlere dönmek gibi bir durum asla söz konusu değil. Vatandaşımız müsterih olsun. Şu an gördüğümüz hiçbir varyantın virülansı yani hasta etme gücü, Omicron'dan daha yüksek değil. Onun için asla endişeye mahal yok. Gripten nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunacağız" ifadesini kullandı.
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"HASTALIK BELİRTİSİ OLANLAR MASKESİNİ TAKIP TEMASI AZALTSIN"
Özellikle yaşlı ve kronik hastaların kalabalık ortamlarda kendilerini tıpkı gripten korudukları şekilde korumaya devam etmelerini öneren Koca, "Hastalık belirtisi olanlar da maskesini takarak veya mümkün mertebe başkalarıyla teması en aza indirerek gündelik hayatlarına devam etmeliler. Yeni bir aşılama dönemi ise söz konusu değil" bilgisini paylaştı.
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ERİS VİRÜSÜ NEDİR?
İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansına (UKHSA) göre, yeni varyant Eris, ülke genelindeki her 7 yeni vakadan birini oluşturmaktadır. Hastalık, yaz kötü hava koşulları ve azalan bağışıklık nedeniyle hastaneye başvuruların artmasıyla ortaya çıktı. Dünya Sağlık Örgütü hastalığa EG.5.1 tanımlaması yapmaktadır.
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ERİS VARYANTI İLK NE ZAMAN GÖRÜLDÜ?
Eris varyantı ilk olarak 3 Temmuz 2023'te uluslararası alanda, özellikle de Asya'da artan raporlar nedeniyle izlenmeye başladı.
Birleşik Krallık'taki serilerin yüzde 11,8'i 10 Temmuz 2023'ten itibaren Eris olarak sınıflandırıldı.
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ERİS VARYANTI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Boğaz ağrısı,
Burun akması,
Burun tıkanıklığı,
Hapşırma,
Kuru öksürük,
Baş ağrısı,
Islak öksürük,
Boğuk ses,
Kas ağrıları,
Değişik koku alma.
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BU BELİRTİLERE DİKKAT!
Eris virüsünün ana semptomları, yoğun bir şekilde Omicron varyantına benzemektedir. Bunlar; boğaz ağrısı, burun akıntısı, tıkalı burun, hapşırma, balgamsız öksürük, baş ağrısı, balgamlı öksürük, ses kısıklığı, kas ağrıları ve ağrıları ve koku alma duyusunda değişikliktir. Bununla birlikte, nefes darlığı, koku kaybı ve ateş ana semptomlar arasında kabul edilmemektedir.