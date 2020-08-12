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Erikli Su çekiliş sonuçları 2020! Erikli Su çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Erikli su çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Erikli su kampanyasına katılanlar çekiliş sonuçlarını sorguluyor. İşte erikli su çekiliş sonuçları 2020

12.08.2020 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Erikli Su çekiliş sonuçları

Erikli su çekiliş sonuçları, katılımcılar tarafından araştırılıyor. 4 BMW 320i, 20 iPHONE 11 ve 40 AirPods bulunan çekilişte sonuçlar Erikli Su tarafından açıklandı.

ERİKLİ ÇEKİLİŞ DÖNEMLERİ

Erikli kampanyası 1. Dönemi: 01-31 Mayıs 2020

Erikli kampanyası 2. Dönemi: 01-30 Haziran 2020

Erikli kampanyası 3. Dönemi: 01-31 Temmuz 2020

Erikli kampanyası 4. Dönemi: 01-31 Ağustos 2020

4 dönem için ayrı ayrı olmak üzere sırasıyla;1 6.06.2020, 14.07.2020, 17.08.2020 ve 16.09.2020 tarihlerinde kazananlar açıklanacak. Sonuçlar www.erikli.com.tr'den duyurulacak.

ERİKLİ SU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

ERİKLİ KAMPANYASINA NASIL KATILINIR?

Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde promosyonlu Erikli ürünlerinin (Erikli Su 0,5 Litre ve Erikli 1,5 Litre için 1 çekilişhakkı, Erikli Su 5 Litre için 2 çekilişhakkı, Erikli Su 15 Litre ve Erikli Su 19 Litre için 4 çekilişhakkı) herhangi birinden satın alan tüketiciler, ürün kapağıaltında yer alan katılım şifresini ad, soyad, adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm GSM operatörlerinden 4544 kampanya hattına eksiksiz kısa mesaj göndererek veya www.erikli.com.tr (ücretsiz) internet adresindeki forma şifre, ad, soyad, adres ve GSM no bilgilerini eksiksiz girerek çekilişe katılacaklardır.

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