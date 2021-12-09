“Fransa'nın Trump”ı olarak adlandırılan aşırı sağcı Eric Zemmour ırkçı söylemleriyle dikkat çekiyor
Fransa; pandemi kısıtlamaları, protestolar derken bu kez siyasette radikal bir adayla dünya gündemine oturdu. Önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Eric Zemmour ırkçı ve İslam karşıtı söylemleriyle dikkat çekerken, “Fransa'nın Trump”ı olarak değerlendiriliyor. Zemmour'un ortaya çıkışını ve ülkedeki aşırı sağın yükselişini haberturk.com'a değerlendiren Avukat Kerim Üster, "Fransa'da şu an aşırılarla önemli bir mücadele var" dedi.
Fransa'da 2022 yılının Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken adaylar da netleşiyor. Son olarak aşırı sağcı siyasetçi Eric Zemmour da aday olduğunu açıkladı. "Fransa'yı kurtaracağım" söylemleriyle ortaya çıkan gazeteci-yazar Zemmour'un; ülkede doğanlar için bazı şartlarda verilen vatandaşlık hakkını iptal etmek, yabancılara verilen sosyal yardımları durdurmak, Müslüman isimlerini yasaklamak gibi ayrımcı vaatleri bulunuyor.
Zemmour'un adaylığını, söylemlerini ve Fransa'daki atmosferi haberturk.com'a değerlendiren Uluslararası Hukuk Uzmanı Avukat Kerim Üster, “Fransız Trump” da denilen Zemmour'un "Fransa'yı kurtaracağım" söylemiyle ortaya çıktığına dikkat çekti.
LE PEN’DEN ZEMMOUR’A
Eric Zemmour'un mitinginde, kendi taraftarlarıyla “Irkçılığa Hayır” sloganları atan bir grup arasında çıkan gerginliklere değinen Üster, "Oradaki şiddet aslında Fransa'daki genel atmosferi de iyi simgeliyor. Fransa'da şu an aşırılarla önemli bir mücadele var" şeklinde konuştu. Avukat Kerim Üster "Zemmour'un söylemleri son derece sert ama bu Fransa'da yeni değil. Son 10-15 senedir aşırı sağ Fransa'da yükselişte" dedi. 2017'deki seçimlerde; aşırı sağ söylemleriyle tanınan Ulusal Birlik Partisinin lideri Marine Le Pen'in aldığı oy oranının önemli olduğuna dikkat çeken Üster, aşırı sağ söylemlerin bu seçimde de adaylar arasında artarak devam edebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin en güçlü adaylarından Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Valerie Pecresse'in her ne kadar merkez sağda olsa da, partisindeki bazı isimlerin de aşırı sağ söylemlere sahip olduğuna değinen Üster, “Pecresse de seçmen kitlesini Zemmour'a kaptırmamak için aşırı sağ söylemler geliştirebilir" dedi. Avukat Kerim Üster "Yolun başındayız. Ekonomi, pandemi yönetimi, gençlik gibi konuları ülke gündemine getirecek güçlü bir aday lazım" ifadelerini kullandı.
ÜÇ KADIN ADAY
Öte yandan önümüzdeki Nisan ayında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un karşısında üç kadın aday yarışacak. Bu isimler; Cumhuriyetçi Parti'nin ilk kadın cumhurbaşkanı adayı Valerie Pecresse, Sosyalist Parti'nin adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve aşırı sağcı Ulusal Cephe partisinin lideri Marine Le Pen. Kerim Üster "Macron'un karşısında üç kadın var. Bu olumlu bir manzara gibi ama üç kadının temsil ettiği partiler hiç bu kadar güçsüz olmamıştı" dedi.
Eric Zemmour tartışılıyor… Fransa’da aşırı sağın yükselişi/eric-zemmour-tartisiliyor-fransada-asiri-sagin-yukselisi-3278119
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