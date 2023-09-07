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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Eric Bailly'den Zaha, Zokora ve Şenol Güneş sözleri - Beşiktaş Haberleri

        Eric Bailly'den Zaha, Zokora ve Şenol Güneş sözleri

        Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, Beşiktaş YouTube'a özel açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:46
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        Zaha, Zokora ve Şenol Güneş sözleri!
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        Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly, Beşiktaş YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. İşte Bailly'nin dikkat çeken sözleri:

        "DROGBA GİBİ İSİMLER İLHAM VERDİ"

        “Buraya geldiğim için iyi hissediyorum. Beşiktaş’a geldim ve İstanbul’dayım. Şimdi iyi bir başlangıç yapmam gerek. Futbol tutkum ailemden geliyor. Ben çocukken babam tam anlamıyla bir futbol aşığıydı.

        Didier Drogba, Kolo Touré, Yaya Touré ve Didier Zokora gibi futbolcuları izleyerek büyüdüm. Onları izlemek bana profesyonel bir futbolcu olmam için ilham verdi.

        Hayatımı değiştiren olay Burkina Faso’daki turnuvada gerçekleşti diyebilirim. Avrupa’daki Espanyol, Barcelona, Roma gibi önemli kulüplerin temsilcileri de bu turnuvayı izleyenler arasındaydı. Futbol kariyerimi başlatan olaylardan biriydi.

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        "ZAHA'YLA VE ZOKORO'YLA KONUŞTUM"

        Buraya gelmeden önce Zaha’yla konuştum. Onun Galatasaray’a gittiğini biliyordum, o da beni Galatasaray’a getirmek istiyordu. Şenol Güneş’le Trabzonspor’da beraber çalışan Zokora’yla daha çok konuştum. Bana Şenol Güneş hakkında çok güzel şeyler söyledi. Daha sonra Şenol Güneş’le konuştuğumda da güven duydum. Bu yüzden burayı tercih ettim. Onun hakkında hep iyi şeyler duydum.

        Manchester United’de daha önce beraber oynadığım Fred’in Fenerbahçe’ye gittiğini gördüm, Zaha da yine aynı şekilde karşılıklı oynadığım bir oyuncuydu. Burada oynamak benim için farklı bir deneyim olacak.

        "MASUAKU'YLA ARKADAŞLARIMDAN BİRİSİ"

        Ligin önemi büyük... Deneyimlerimi buraya taşımak ve burada kupalar kazanmak istiyorum. Benim futbola bakışım bu şekilde.

        Masuaku’yla iyi bir iletişimim var, arkadaşlarımdan birisi de o. Aboubakar’ı biliyorum, iyi bir futbolcu. Onların dışında iletişimde olduğum veya bilgi aldığım başka oyuncular da oldu elbette.

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        Beşiktaş'a Fildişi Sahili'nden gelen ilk oyuncuyum. Bu çok iyi. Çünkü bunun ülkemiz hakkında iyi bir izlenim sağlayacağını düşünüyorum. Amacım ülkemiz hakkında olumlu bir imaj yaratmak. Bu sene neler olacağını hep birlikte göreceğiz.

        30 numarayı seçtim çünkü Espanyol’da profesyonel futbolcu olduğum zaman seçtiğim numaraydı. Benim için özel bir anısı var. Bu yüzden de bu numarayı almak istedim.

        "HER MAÇI KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

        Beşiktaş’a deneyimlerimi getirebilirim. Böylece takım arkadaşlarım ve teknik kadroyla birlikte önemli şeyler yapabiliriz. Bence bu sene iyi şeyler olacak, ben de iyi bir mantalite sunmak istiyorum.

        Önümüzde Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi var. Hepsinin önemi ayrı, her maça kazanmak için çıkacağız.

        Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a bakınca iyi bir rekabet görüyorum. Bu sezon benim için önemli olacak. Geçen sene ligi Galatasaray kazandı, bu sene neden Beşiktaş şampiyon olmasın? Buraya kazanma mantalitesiyle geldim, şampiyon olmak ve daha fazlasını yapmak istiyorum.”

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