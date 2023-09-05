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        Eric Bailly resmen Beşiktaş'ta

        Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen defans oyuncusu Eric Bailly'i transfer ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 01:54 Güncelleme: 05.09.2023 - 01:54
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        Eric Bailly Beşiktaş'ta
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        Beşiktaş, Fildişi Sahilli futbolcu Eric Bailly'yi kadrosuna kattı.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahilli defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        AA'nın haberine göre; geçen sezon Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'da kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki stoper, tüm kulvarlarda 23 maça çıktı.

        Kariyerine İspanya ekibi Espanyol'da başlayan Bailly, 2015'te Villarreal'e transfer oldu. Bu takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, 2016'da 30 milyon sterlin karşılığında Manchester United'ın yolunu tuttu.

        Eric Bailly, 6 sezonda toplam 113 maça çıktığı Manchester temsilcisiyle birer kez UEFA Avrupa Ligi, İngiltere Lig Kupası ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.

        *Haberin fotoğrafları DHA ve İHA'dan servis edilmiştir.

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        #beşiktaş
        #Eric Bailly
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