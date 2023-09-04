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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Eric Bailly Beşiktaş'a doğru! - Beşiktaş Haberleri

        Eric Bailly Beşiktaş'a doğru!

        Stoper transferi için bir süredir yoğun mesai harcayan Beşiktaş, Manchester United'dan Eric Bailly ile 1 yıllık anlaşma sağladı

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 04.09.2023 - 18:53 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:53
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        Eric Bailly Beşiktaş'a doğru!
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        Beşiktaş'ta UEFA listelerinin bildirilmesine kısa bir süre kala stoper transfer netleşiyor

        Savunmanın göbeğine takviye için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Manchester United'dan Eric Bailly ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

        Fildişili stoper, İngiliz ekibi ile sözleşme fesih görüşmelerinde son aşamaya geldi. Bailly'nin United'dan ayrılmasının ardından siyah-beyazlılara imzayı atması bekleniyor.

        2016'da Manchester United'a 38 milyon Euro karşılığında transfer olan Bailly, geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.

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