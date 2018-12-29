Ergün Turan kimdir? sorusu AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı olacağı iddiaları üzerine gündeme geldi. 2014 yılında TOKİ başkanlığı görevine getirilen Ergün Turan, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti. Bu istifa sonrası ismi yerel seçimler için daha çok anılır oldu. Ergün Turan'ın hayatından detaylar haberimizde.

ERGÜN TURAN KİMDİR?

Ergün Turan, 1967 senesinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 1990 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nden mezun oldu.

1999-2014 dönemlerinde Güngören ilçesinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yapan Turan, aynı zamanda 1999-2005 yılları arasında Güngören Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı, İBB Meclisi İmar Komisyonu Üyeliği ve Başkanlığı, İBB Encümen Üyeliği, 2007-2009 döneminde İBB Meclisi 2. Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü.

18 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevine atanan M. Ergün TURAN, 11 Aralık'ta görevinden istifa etti. Turan, evli ve dört çocuk babasıdır.