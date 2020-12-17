Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Tarsus İdman Yurdu’nda Teknik Direktör Ergün Penbe karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Penbe, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ederim. İyi mücadele ettiler Beşiktaş’a karşı. Keyif aldık. Bu statta olmaktan dolayı mutlu olduk. Ben de ilk kez Vodafone Park’a çıktım, bunun heyecanını hissettim. Bugün istediğimiz tek şey, oyuncularımın maçtan keyif almasıydı. Bunu söyledim kendilerine ve oyuncular da bunu yaptı. İlk yarım saat biraz heyecanlı olmalarına karşın toparladılar. Beşiktaş’ı tebrik ederim, hak ettiler ve kazandılar. Başarılar diliyorum. Lige dönmek istiyoruz, bizim için lig daha önemli. Bu hayalin peşinde koşmak güzeldi. Takımda Beşiktaş’a gönül veren oyuncular var ve onlar için de önemliydi bu maç. Beşiktaş’a karşı forma giymenin hayalini kuran oyunculardı ve bunu yaşadılar. Umarım izleyenlere keyif vermişizdir” açıklamasını yaptı.
"BİR YERLERE GELMEK İÇİN İTİCİ GÜÇ GEREKİYOR"
Ligde 2 zorlu maça çıkacaklarını belirten Ergün Penbe, “Covid-19 nedeniyle 2 maçımız ertelenmişti. Şu anda bana göre daha iyi yerlerde olmamız lazımdı. Talihsiz maçlarımız oldu. Bugünkü gibi bireysel hataların çok olduğu maçları kaybettik. Puan durumuna göre 10 puan daha fazla toplamamız gerekirdi. Zorlu periyottan en iyi şekilde çıkacağımızı düşünüyorum” dedi. Birlikte futbol oynadığı isimlerin teknik direktörlük kariyerlerinin iyi şekilde gitmesiyle ilgili de konuşan Ergün Penbe, “Genç hocaların olması beni sevindiriyor. Okan hoca var, Çağdaş hoca var, Erol hoca ve Sergen hoca var. Sıra bize geldi diyelim artık. Ama Süper Lig için arkadan birilerinin itmesi gerekiyor. Yaşadığımız coğrafyada bir yerlere gelmek için mutlaka arkanızda itici gücün olması gerekiyor. Biz de yaptığımız işlerle arkamıza rüzgarı aldığımız zaman umuyoruz ki daha farklı noktalara geleceğiz” açıklamasını yaptı.
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