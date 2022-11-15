A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Sırbistan'a son topta kaybettiğimiz maçtan sonra basın toplantısında konuştu.

Yine şanssız bir maç sonu oynadıklarını belirten Ataman, "Şanssızlık bir türlü yakamızı bırakmıyor. Takımın yine parkedeki en iyisi maç sonunda serbest atışta 2'de 0 attı. Sırpların agresif oynamasını zaten bekliyorduk. Bu tip atmosferlerde normal tabi ama EuroBasket'ten beri bir hakem performansı durumu devam ediyor. Biz yeni bir Milli Takımız, Türkiye'nin bu çocuklarla gurur duyması gerekiyor." dedi.

"GELDİĞİMİZDEN BERİ PROVOKASYON VAR"

Ergin Ataman, Anadolu Efes oyuncusu Micic'i Sırbistan Milli Takımı'na göndermeme kararları hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Taraftar, hakemlerin sürekli aleyhimize çalması... Pesic'in gelip benimle muhatap olması olacak iş değil. Geldiğimizden beri, Micic olayından, buraya geldiğimizden beri bir provokasyon var." dedi.