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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'dan derbi göndermesi! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan derbi göndermesi!

        Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Galatasaray ile oynanan hazırlık maçında Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan futbol maçına göndermede bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:52
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        Ergin Ataman'dan derbi göndermesi!
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        Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında konuk ettiği son THY Avrupa Ligi şampiyonu Panathinaikos'a 85-56 mağlup oldu.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 17-12 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, ikinci çeyrekte Yunanistan temsilcisi karşısında oyunda dengeyi kurdu ve devre arasına 34-34 eşitlikle girildi. Panathinaikos, daha iyi geçirdiği üçüncü periyodu 58-45 üstün bitirdi.

        Son çeyrekte oyuna ağırlığını koyan Panathinaikos, parkeden 85-56 galip ayrıldı.

        Sarı-kırmızılılarda Palmer 14, Efianayi 11 sayıyla çift hanelere ulaşan 2 oyuncu oldu.

        ERGİN ATAMAN'DAN DERBİ GÖNDERMESİ

        Galatasaraylı taraftarlar, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a sevgi gösterisinde bulundu.

        Ergin Ataman maç sonrası eliyle 3-1 işareti yaparak derbiye göndermede bulundu.

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