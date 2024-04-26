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        Haberler Spor Basketbol Ergin Ataman'a destek mesajları! - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'a destek mesajları!

        Maccabi Playtika teknik ekibinden birinin, Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik tehdit içerikli sözleri sonrası Ergin Ataman'a destek mesajları sürüyor. TBF ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yapılanları kınadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 17:05 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:05
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        Ergin Ataman'a destek mesajları!
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        EuroLeague play-off serisi ikinci maçında Panathinaikos, konuk ettiği İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 95-79 mağlup etti. Mücadele sonrası A Milli Basketbol Takımı ve Panathinaikos'un Başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibinin teknik heyeti tarafından tehdit edildi. Yaşananların ardından Ergin Ataman'a destek mesajları sürmeye devam ediyor.

        Türkiye Basketbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Ataman'a desteğini bildirdi.

        Bakan Bak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Ergin Ataman, A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve ülkemizi temsil eden kıymetli bir spor insanıdır. Başarılarıyla gurur duyduğumuz ve gittiği her yerde ülkesine olan sevgisini dile getirmiş hocamızın yanındayız."

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        TBF: ERGİN ATAMAN'A GERÇEKLEŞTİRİLEN TEHDİDİ KINIYORUZ

        Türkiye Basketbol Federasyonu, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman'a gerçekleştirilen tehdidi kınadıklarını açıkladı.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Ergin Ataman’a gerçekleştirilen tehdidi kınıyoruz.

        Ülkemizi yurt dışında temsil eden hocamıza tam destek verdiğimizi belirtiyor, kendisine başarılar diliyoruz.

        ÖMER ÇELİK: HER TÜRLÜ SALDIRGANLIĞA KARŞI DESTEKLİYORUZ

        Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli bir üyesi olan Sayın Ergin Ataman'a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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