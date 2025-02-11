Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı kar sonrası görüntülendi
Sinop'ta kar yağışının ardından doğal güzelliğiyle ünlü Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı
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Sinop'ta bir haftadır devam eden kar yağışı, Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı'nda seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.
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Bünyesinde bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkuru ve tarihi geçmişleri 100 yıla dayanan iki su değirmeni de bulunan şelale beyaz örtüsüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
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Erfelek Kaymakamı Ataberk Altun, Erfelek Tatlıca Şelaleleri'nin yıl boyunca çok sayıda ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını söyledi.
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Her mevsim güzel olan şelalenin karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründüğünü vurgulayan Altun, şöyle konuştu:
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"Özellikle kara hasret kalan çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz hasretlerini burada gideriyorlar. Hafta sonu çok sayıda ailemizi burada misafir ediyoruz. Misafir etmeye de devam edeceğiz.
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İl Özel İdaresi ekiplerimizin çalışması sonucu ulaşımda herhangi bir sorun yok ama buraya gelecek misafirlerimizden meteorolojinin anlık uyarılarını takip etmelerini, gerekiyorsa araçlarına zincir takmalarını rica ediyoruz."
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Şelaleyi gezmeye gelen vatandaşlardan Muhammed Üstün ise yazın çok geldikleri şelaleyi karlar içinde görmenin ayrı bir keyif olduğunu söyledi.
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Karşılaştıkları manzaranın mükemmel olduğunu dile getiren Üstün, "Buraya yazın çok geldik bir de kışın gelelim dedik. Mükemmel bir doğa ortamı var. Herkese burayı görmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.