Koyu sohbet

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Eren Hacısalihoğlu, önceki gün Bebek'teki bir kafede objektiflere yansıdı. Hacısalihoğlu, arkadaşlarıyla birlikte sohbet ederken görüntülendi.

Eren Hacısalihoğlu, basın mensuplarına, "Kolay gelsin." diyerek, ardından sohbetine kaldığı yerden devam etti.