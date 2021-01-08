Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD mesajı: Tüm dünyayı şok etmiştir

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından önemli açıklamalar yaptı. ABD'deki Kongre baskını hakkında ilk kez konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Melih Bulu'nun atanması sonrası başlayan protestolar ile MHP lideri Devlet Bahçeli ve SP'li Oğuzhan Asiltürk ile görüşmeleri hakkında bilgi verdi.

ABD'de yaşanan olaylar: ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği diye ifade edilen ABD'deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir. 15 Temmuz darbe girişiminde sessiz kalan ve farklı mesajlar yayınlayan ABD ve ABD medyası, Gezi olaylarında biz siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, ne gibi tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız siyasiler olarak o zamanki tavrımız çok açık, net ortadayken ABD'nin tutumu çok farklıydı. O zaman işin başında Demokratlar vardı, Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük. Yüz karası olduğunu görüyoruz. 20 Ocak itibariyle Biden'a devir teslim yapılacaktır, bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile ABD huzuru sükuna kavuşur. Böyle bir salgın döneminde hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar: Öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler bu işin içinde değil. Öğrencilerin arasında olan teröristler var. CHP'nin İl Başkanı var kendisi DHKP-C militanıdır. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör var. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Melih Bey de buna göre atanmıştır. Bana 9 isim teklif edilmiştir, bana yasaların verdiği yetkilerle Melih Bey'i rektör olarak seçtik.

Aşı çalışmaları: Bizim üç kaynağımız var; Çin, Almanya ve yerli. Çin'den 3 milyon geldi 50 milyona çıkacak. Bir o kadar da Almanya'dan gelecek. Bu hafta içinde de aşılarda belli bir takvim içerisinde Sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde odalar tahsis edilerek bu aşı uygulaması devam edecek. Hassasiyet göz önüne alınarak bu adımları atıyoruz. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara prim vermeyecektir. İnsanımızın sağlığı söz konusudur. Bilim insanlarımızın açıklamaları, tavırları ortadadır. Bizim buna saygı duymamız, inanmamız lazım. Yaşanan ölüm vakaları, hasta vakaları yaşandığında da 'Niçin ben bu aşıyı olmadım' diye söz hakkı kimsede olamaz. Doktorlarımız arasında hastalanan, ölenler oldu. Bütün tedbirleri alacağız, neticesine de katlanacağız. Bu Covid vakası sıradan bir vaka değil. Asrın vebası. Bizim bir devlet başkanı olarak, bir iktidar olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya mecburuz. Tüm insanlık, tüm ülkeler ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz.

Bahçeli ve Asiltürk'e ziyaretler: Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşme mutat. Zaman zaman kendisinin, zaman zaman benim kendisine ziyaretlerimiz oluyor. Geleceğe dair ne yapabiliriz, durum nedir, ne değildir, bölgedeki faaliyetler, terörle mücadele bunları Sayın Bahçeli ile görüşüyoruz. Kendileri de kabinemize, hükümetimizin çalışmalarına yönelik başarı temennilerini söylüyor. Tarih analizleri de yapıyoruz, neler yapabiliriz bu konuda da Cumhur İttifakı'nın güçlenerek yarınlara devamı için birliğimizi teyit ediyoruz. Sayın Asiltürk ile geçmişte birlikte olduğumuz büyüğümdür. Benim bu ziyaretim hem nezaket hem de bu ittifak meselesinde seçim ittifakı mı olur geleceğe yönelik terörle mücadelede her türlü desteğin bizim yanımızda olması lazım. Biz yalnızlığı hissetmemiz lazım. Şu anda buna benzer görüşmeleri yapmayı planlıyoruz. DSP Genel Başkanı ile de görüşmemiz oldu. Bundan sonraki süreçte görüşmeler devam edecek.

Katar ambargosunun kaldırılması: Çok isabetli olmuştur, hayırlı olmuştur. Bu insanların adeta düşman kamplarına bölünmesi Körfez için olumlu değildi. Temenni ederiz ki bizim de Körfez işbirliği içinde belli konumumuz var. Bu konumumuzun yeniden yerini alması da bu Körfez işbirliğini daha da güçlü hale getirecektir.

Başörtüsü tartışması: Şu anda başörtüsüyle ilgili Anayasal bir sıkıntı yok. Karşı çıkanlar Anayasa'dan bihaber. Bizler öyle adımlar attık ki şu anda gördüğünüz gibi hanım kardeşlerimiz başını örtmek suretiyle devletin her kademesinde görev almaya başladı. Bugün bir hakim, savcı, Danıştay üyesi olabiliyorsa, o tarih olan dönemler vardı, bunlar aşıldı. CHP'li zat bunlardan bihaber olduğu için, saçma sapan bir açıklama yapıyor. Bunlar partili olmuş, geçmişte bakanlık yapmış ama bu ülkede yasalar neyi ikame ediyor bunlardan haberi yok.