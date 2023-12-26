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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Erdil Yaşaroğlu, 'Transatlantik'i açtı

        Erdil Yaşaroğlu, 'Transatlantik'i açtı

        Erdil Yaşaroğlu, ikinci kişisel sergisi 'Transatlantik'i Alexandre Vallaury Binası'nda açtı. Serginin açılışına birçok ünlü isim katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:45
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        Erdil Yaşaroğlu’nun ikinci kişisel sergisi 'Transatlantik', Alexandre Vallaury Binası’nda sanatseverlerle buluştu.

        Erdil Yaşaroğlu - Begüm Kütük

        Kültür sanat dünyasının yoğun ilgi gösterdiği serginin açılış davetine; Alper Kul, Begüm Kütük, Gülay Afşar, Hakan Kütahya, Janset, Levent Erden, Mine Söğüt - Bahadır Baruter, Mirgün Cabas, Murat Cemcir, Murat Güloğlu, Oğul Türkkan, Özgür Mumcu, Serpil Berkan Sinan Öncel, Tamer Yılmaz, Varol Yaşaroğlu, Zeynep Soylu katıldı.

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        Ziyaretçileri özel bir yolculuğa çıkaran 'Transatlantik', 25 Aralık 2023 – 30 Ocak 2024 arasında Alexander Vallaury Binası’nda, pazartesi günleri hariç: Hafta içi saat 10.00 – 20.00, hafta sonu 11.00 – 19.00 arasında sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.

        Sergi Hakkında :

        2019'da gerçekleştirdiği ve mekâna özgü büyük boyutlu yerleştirmelerle zihinlere kazınmış olan ilk sergisi 'Oyun'un ardından geçen dört yılın sonunda Erdil Yaşaroğlu, artık oyun alanı kurmaktansa heykelleriyle zihnindeki oyunu ortaya döküyor.

        Sanatçının tanıdık, renkli, parlak yüzlerinin arkasındaki iç görüye ve derinlere indikçe ışığın azaldığı, karanlığın hâkim olduğu ama tıpkı okyanus tabanındaki akıl almaz canlılar gibi gizemli ve ışıltılı bir dünyaya işaret eden Transatlantik, görkemli bir yolculuğun müjdesini verirken içinde bulunduğumuz zamanın, insanlığı tehdit eden savaşların, görmezden geldiğimiz doğa yıkımının tedirginliğini de taşıyor.

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        Erdil Yaşaroğlu'nun imzasına dönüşmüş tanıdık formları, sanatçının kadim dostları olan taş, bronz ve ahşap ile buluşuyor. Doğal malzemelerin sanatçıya neredeyse meydan okuyan dik başlı duruşu, uzlaşının sağlanmasının ardından bu defa zamana meydan okuyan, zamanla birlikte zenginleşen, kendini yeniden yaratan yapısı bu sergiyi oluşturan iç hesaplaşmayı da betimliyor.

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        #Erdil Yaşaroğlu
        #Transantlantik
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