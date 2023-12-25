Erdil Yaşaroğlu ikinci kişisel sergisiyle görkemli bir yolculuğun kapılarını açıyor

2019'da gerçekleştirdiği ve mekana özgü büyük boyutlu yerleştirmelerle zihinlere kazınmış olan ilk sergisi “Oyun”un ardından geçen dört yılın sonunda Erdil Yaşaroğlu, artık oyun alanı kurmaktansa heykelleriyle zihnindeki oyunu ortaya döküyor.

Sanatçının tanıdık, renkli, parlak yüzlerinin arkasındaki iç görüye ve derinlere indikçe ışığın azaldığı, karanlığın hâkim olduğu ama tıpkı okyanus tabanındaki akıl almaz canlılar gibi gizemli ve ışıltılı bir dünyaya işaret eden Transatlantik, görkemli bir yolculuğun müjdesini verirken içinde bulunduğumuz zamanın, insanlığı tehdit eden savaşların, görmezden geldiğimiz doğa yıkımının tedirginliğini de taşıyor.

Erdil Yaşaroğlu'nun imzasına dönüşmüş tanıdık formları, sanatçının kadim dostları olan taş, bronz ve ahşap ile buluşuyor. Doğal malzemelerin sanatçıya neredeyse meydan okuyan dik başlı duruşu, uzlaşının sağlanmasının ardından bu defa zamana meydan okuyan, zamanla birlikte zenginleşen, kendini yeniden yaratan yapısı bu sergiyi oluşturan iç hesaplaşmayı da betimliyor.

Erdil Yaşaroğlu, yeni sergisini şöyle anlatıyor; “Genellikle yaptığım heykellere insanların ilk yaklaşımı, renkli ve sevimli tarafından oluyor. Ama bir yandan bunlar, onları heykellerimin hikayelerine çekebilmek için hazırladığım küçük tuzaklar. Çok gri, sevimsiz ve zor bir dünyada yaşıyoruz. Dertlerimizi neşeyle anlatmayı seviyorum. Sergiye de adını veren Transatlantik işi bunun güzel bir örneği. Bir küçük transatlantik heykeliyle karşılaşıyorsun ve bu küçük sarı sevimli şey sana insanlığın dünyayı nasıl mahvettiğini anlatıyor. Transatlantik sergisinde renkli iç dünyamın yanında, gri ve siyah taraflarını da göreceksiniz.”