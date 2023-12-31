Erdal Özyağcılar, yeni yılı denizde karşıladı

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Erdal Özyağcılar'dan ünlüler için sıra dışı yeni yıl karşılaması...

Kimi ünlü, yeni yılı sahnede çalışarak, kimi ünlü ise ailesiyle, sevdikleriyle evinde veya bir mekânda karşılayacak.

75 yaşındaki ünlü oyuncu Erdal Özyağcılar ise yeni yılı 2024'e saatler kala denizde karşıladı. Özyağcılar, "Yeni yılınız kutlu olsun efendim. Şu anda 31 Aralık. Evet, yeni yılınız bu engin denizler gibi size mutluluk" getirsin" dedi