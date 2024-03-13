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        Haberler Yaşam Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında? Erdal Özyağcılar’ın hayatı ve biyografisi

        Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında? Erdal Özyağcılar’ın hayatı ve biyografisi

        Hemen hemen her televizyon izleyicisinin aklına Elveda Rumeli dizisindeki "Sütçü Ramiz" rolü ile kazınmış Erdal Özyağcılar'ın hayatı merak ediliyor. Elveda Rumeli'nin yanı sıra Yabancı Damat ve Balkan Ninnisi gibi dizilerle de adından söz ettiren Erdal Özyağcılar kimdir, kaç yaşında, nereli ve oynadığı yapımlar neler?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 13.03.2024 - 12:14
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        Erdal Özyağcılar kimdir?
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        1966’dan günümüze aktif olarak oyunculuk yapan Erdal Özyağcılar, ünlü dizi, film ve tiyatro oyuncusudur. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı olarak da bilenen Özyağcılar hakkında merak edilenleri yazının devamında bulabilirsiniz…

        ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

        Erdal Özyağcılar kimdir?” sorusu, arama motorlarında çok sık araştırılır. Erdal Özyağcılar, eski tiyatroculardan biri olduğundan hayatı yoğun olarak merak edilir. Sanatçı, şehir tiyatrosundaki görevinden emekli olarak ayrılsa da rol aldığı yapımlarla hâlâ akıllarda kalıcıdır. Daha çok televizyon dizileriyle tanınan sanatçının 60’ı aşkın filmde seslendirme yaptığı da bilinenler arasındadır. Bunun yanı sıra oyuncu, verdiği bir röportajda Şaman olduğunu ve Şaman dinine inandığını ifade etmiştir.

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        ERDAL ÖZYAĞCILAR’IN EŞİ KİM?

        Erdal Özyağcılar, 1972’de Güzin Özyağcılar ile dünya evine girmiştir. Çiftin bu evlilikten Zeynep Özyağcılar ve Seyfettin Emrak Özyağcılar olmak üzere iki çocuğu olmuştur. Sanatçı, kızı Zeynep Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar ile birlikte 2010 yapımı olan “Karadağlar” dizisinde rol almıştır.

        ERDAL ÖZYAĞCILAR KAÇ YAŞINDA?

        Sanatçı ile ilgili merak edilenlerden biri de “Erdal Özyağcılar kaç yaşında?” sorusunun cevabıdır. Eski Türk yapımlarında yer alan bir oyuncu olan Özyağcılar, 4 Ağustos 1948 tarihinde dünyaya gözlerini açmıştır. Şu an 76 yaşında olan oyuncu, tiyatronun yanı sıra 50’yi aşkın televizyon ve sinema yapımında rol almıştır.

        ERDAL ÖZYAĞCILAR NERELİ?

        Erdal Özyağcılar nereli?” sorusunun yanıtı, Bursa- İznik’tir. Birçok yapımdaki oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Erdal Özyağcılar, 1948 yılında Bursa İznik’te dünyaya gözlerini açmıştır. Sanatçının İstanbul’a gelişi ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne gelişiyle olmuştur.

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        ERDAL ÖZYAĞCILAR HAYATI

        Erdal Özyağcılar hayatı Bursa’da başlamıştır. Eğitim hayatına Bursa Erkek Lisesi’nde başlayan sanatçı, daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazansa da ikinci sınıfta bırakıp İstanbul Belediye Konservatuarı’na girmiştir. Dormen Tiyatrosu ve Kenter Tiyatrosu kadrolarında rol oynayan Özyağcılar, daha sonra Gazete Tiyatrosu’nu kurmuştur. Rol aldığı ilk yapım ise Atıf Yılmaz’ın 1966 yılında yaptığı “Ölüm Tarlası” filmi ile olmuştur. Günümüzde hâlen oyunculuğa devam etmektedir.

        ERDAL ÖZYAĞCILAR’IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

        • 1999 – Maviydi Bisikletim: Dincer Sümer – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        • 1988 – Aç Sınıfın Laneti: Sam Shepard – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        • 1979 – Beş Para Etmez Oyun: Bertolt Brecht – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        • 1978 – Zengin Mutfağı: Vasıf Öngören – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        • 1976 – Yolcu: Nazım Hikmet – İstanbul Şehir Tiyatrosu
        • 1975 – Montserrat: Emmanuel Robles – İstanbul Şehir Tiyatrosu

        YER ALDIĞI YAPIMLAR

        • 2013 – Sevdaluk (Ali İhsan)
        • 2012 – İki Yaka Bir İsmail (İsmail)
        • 2010 – Karadağlar
        • 2007 – Elveda Rumeli (Sütçü Ramiz)
        • 2004 – Altın Kafes
        • 2004 – Yabancı Damat (Kahraman Baklavacıoğlu)
        • 2003 – Esir Şehrin İnsanları
        • 2002 – Güz Sancısı
        • 2002 – Ah Yaşamak Var Ya
        • 2002 – Abdülhamit Düşerken
        • 2002 – Mihriban
        • 2002 – Beşik Kertmesi (Aydede)
        • 2000 – Karakolda Ayna Var
        • 2000 – Delikanlı
        • 1996 – Şehnaz Tango (Tango Muhsin)
        • 1996 – Sevda Kondu
        • 1989 – Bizimkiler (Şükrü)
        • 1988 – Yarın Cumartesi
        • 1988 – Gömlek
        • 1987 – Bir Kırık Bebek
        • 1987 – Sen de Yüreğinde Sevgiye Yer Aç
        • 1987 – On Kadın
        • 1987 – Sis
        • 1987 – Âdem İle Havva
        • 1986 – Beyoğlu’nun Arka Sokakları
        • 1986 – Hastahane
        • 1986 – Ya Ya Ya Şa Şa Şa
        • 1985 – Züğürt Ağa (Kekeç Salman)
        • 1985 – Yılanların Öcü (Hac’eli/Hacı Ali)
        • 1985 – Aşık Oldum
        • 1984 – Namuslu
        • 1984 – Postacı
        • 1984 – Şabaniye
        • 1983 – Seni Seviyorum
        • 1980 – Talihli Amele
        • 1979 – Hayatım Roman – TRT Dizisi
        • 1978 – Kibar Feyzo (Zülfo)
        • 1978 – Sultan (“Çarli” Cevat)
        • 1977 – Çöpçüler Kralı (Hacer’in (Ayşen Gruda) ağabeyi)
        • 1977 – Seyahatname
        • 1967 – Balatlı Arif
        • 1966 – Ah Güzel İstanbul
        • 1966 – Ölüm Tarlası

        ALDIĞI ÖDÜLLER

        • 1986 – 23. Antalya Film Şenliği, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Züğürt Ağa filmindeki Kekeş Salman rolü.
        • 2008 – 3. İsmail Dümbüllü Ödülleri, En İyi TV Oyuncusu (Elveda Rumeli)
        • 2009 – 31.Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları, En İyi Erkek Oyuncu (Elveda Rumeli)
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        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
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