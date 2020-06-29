Yarım asrı bir arada geçiren tiyatronun usta isimleri Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar, evlilik yıl dönümlerinde eğlenceli bir video çekti.

Çift, evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri salatalığı yiyerek, 50'inci evlilik yıl dönümlerini kutladı.