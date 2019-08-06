Oyuncu Erdal Özyağcılar geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden ünlü rapçi Ben Fero'nun 'Biladerim İçin' adlı rap şarkısını söylerken çekildiği bir videoyu paylaşmıştı.

2. Sayfa programına konuk olan Erdal Özyağcılar rap performansı sonrası gelen yorumlar hakkında açıklamada bulundu. İşte Özyağcılar'ın açıklamalarından satırbaşları:

Rap çok güzel bir müzik. Dinliyoruz çok beğeniyoruz. Benim damat var onlarda çalarken benim hoşuma gidiyor dinliyorum.

İkinci rap videosu gelir gelmez bilmiyorum. Bizim aileden çünkü bazıları karşı çıkıyorlar. Rap söylememi asla istemiyorlar. Biraz daha ağır olayım istiyorlar. Kızım Zeynep'in böyle titizlikleri var, hoşuma da gidiyor ben çok uçlara çıkabilirim çünkü.

Rap performansı sonrası gelen yorumlarda çok iyi de var veya "Ne yapıyorsunuz aklınızı mı kaçırdınız bu yaştan sonra" gibi yorumlarda var. Ama ben hiç takılmam onlar sevgiden söylüyorlar.

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Erdal Özyağcılar, 1948 İznik, Bursa doğumlu sinema ve tiyatro oyuncusudur. Sinemaya 1966 yapımı "Ölüm Tarlası" filmiyle adım attı. Daha sonra Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Yılanların Öcü gibi birçok projelerde yer aldı. Bizimkiler dizisiyle uzun yıllar ekranlarda olan Özyağcılar, Şehnaz Tango, Beşik Kertmesi, Elveda Rumeli ve Yabancı Damat gibi döneme damgasını vuran dizilerde rol aldı. Erdal Özyağcılar daha öğrenciyken 1972 yılında Güzin Özyağcılar ile nikah masasına oturdu. Çiftin bu evliliğinden Emrah ve Zeynep adında iki çocuğu oldu. Erdal Özyağcılar, Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.

Rap performansı ile olay yaratmıştı.