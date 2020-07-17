Pandemi sürecinde sosyal medya hesabından yayınladığı eğlenceli videolarla konuşulan Erdal Özyağcılar, "Evde bol bol vaktimiz vardı. Ben keyif aldım ve insanların da keyif almasını istedim" şeklinde konuştu.

Normalleşme adımlarının atılması ile birlikte bazı oyuncuların setlere çıkmak istememesi durumu hakkında konuşan Erdal Özyağcılar, "Kronik hastalığı olanlar tabii ki çıkmak istemeyebilir ancak ben önlemlerin alındığını düşünüyorum" dedi.