Ercüment Ovalı Habertürk'te

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Koronavirüse karşı aşı ve tedavi çalışmalarıyla gündemde olan Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Habertürk'e konuştu...

Prof. Dr. Ovalı, "Bu süreç çıktığında böyle bir pandeminin her zaman ülkenin başına geleceğini düşünen insanlar olarak her zaman hazırız. 2008'de Genelkurmay'a bir rapor sunmuştuk ve böyle bir pandemi karşısında ne yapacağımızı hazırlamıştık. 15 Mart'ta pandemi ile ilgili bir bilgilendirme yaptık. Bakanlığa acil bilgilendirme yaptık. Bir biyolojik etken toplum sağlığına etkilemeye başlarsa elinizde kullandığınız silah hep geçerli olacak. Birincisi bağışık insanların plazmasının kullanılması. İkincisi aşının geliştirilmesi. Böylece hastalığın kötü sonuçları engellenebilir" dedi.

Ovalı, "Yarın koronavirüsün başka bir versiyonu gelecektir" diye konuştu.

17 Mart'ta raporları Sağlık Bakanlığı ile paylaştığını kaydeden Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Sağlık Bakanından asla kuşkum yok" dedi.

Sosyal medya paylaşımıyla ilgili gelen eleştirilere cevap veren Prof. Dr. Ovalı, "Hatam olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Ovalı, "Doğan güneşi dört hafta sonra gördüm. Ben ve arkadaşlarım günde 4-5 saat uykuyla çalışıyoruz. İki litre virüsün olduğu yerde herkes çalışamaz. O yüzden onları kahramanlarım diye çağırıyorum. Aşı kararını 17 Mart'ta verdik. O tarihten sonra onlara 'Kahramanlarım' dedim. En genci 22 en yaşlısı 38 yaşında. Hepsi çok iyi. Tweetleri atarken bir hayalimiz vardı. Aşı üretimini adeta ders verir gibi an an izleyerek bir eğitim dizisi yapmaktı. Bir eğitim dizisi yapmaktı. Böylece dünyada ilk kez twitter eğitim fonksiyonu görecekti" dedi.