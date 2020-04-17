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Dünyayı tehdit eden koronavirüs tedavisinde klinik çalışmalarına Sağlık Bakanlığı'nca onay verilen Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 9 Nisan'da heyecanlandıran bir paylaşım gelmişti.

Çalışmalarda gelinen son noktayı açıklayan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "23 Nisan için sözleştik" ifadeleriyle sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

"İNSANLARIN HAYATINDAN GÜN ÇALMAK İSTEMEDİK"

Prof. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı koronavirüs tedavisinde etkili olabilecek olan ilacın isminin Dornaz Alfa olduğunu açıkladı.

Ovalı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

1 aydır labaratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik... Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim"

EKİBİYLE BİRLİKTE 45 GÜN KARANTİNAYA GİRMİŞTİ

Dünya genelinde koronavirüse karşı etkili ilaç çalışmaları devam ederken Prof. Dr. Ovalı da ilaçla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırmıştı. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmalarına onay verdiği Ovalı, yerli ilacı geliştirmek için ekibiyle beraber 45 gün sürecek karantinaya Prof. Dr. Ovalı'nın, mayıs ayının ortalarında ilacın klinik çalışmalara hazır hale gelmesi bekleniyordu.

ÇALIŞTIĞI EKİBİNİ 'KAHRAMANLARIM' DİYE TANIMLIYORDU

Ovalı, Nisan ayın başında "7 gün 16 saat laboratuvarda çalıştıktan sonra artık kurduğumuz sistemin güvenli olduğu kanıtlandı. Şimdi kahramanlarım içeri giriyor. Kaldığım yerden onlar devam edecek. 23 Nisan için sözleştik” ifadelerini kullanmıştı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Medyada Covid-19'un ilacını bulduk gibi paylaşımlar görüyorum. Bu doğru değil. Uzun süredir emek verdiğimiz projelerimizde nerelere geldiğimizi açıklayacağız" diye konuşmuştu.

ERDOĞAN AKTAŞ, PROF. OVALI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Habertürk TV'den Erdoğan Aktaş, telefonla ulaştığı Prof. Ercüment Ovalı ile konuştu. Aktaş konuşmasıyla ilgili şunları aktardı: “Biraz önce Ercüment Hoca'yla telefonda görüştüm. Kendisi, ‘Acilen klinik deneylere başlanabilecek aşamaya geldik. Bunun üzerinde fazla konuşmak istemiyorum' dedi. Ayrıntılı açıklamayı daha sonra yapacağını söyledi.”