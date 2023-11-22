Erciyes Dağı Nerede? Erciyes Dağı Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Erciyes Dağı Nerede? Erciyes Dağı Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

REKLAM advertisement1

İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağı olarak bilinen Erciyes Dağı, toplamda 330 kilometrelik bir alana yayılmaktadır. Antik Yunancadaki adını olan Argaeus kelimesinden alan dağın yüksekliği ise 3.917 metreye ulaşmaktadır. Erciyes dağı nerede? Erciyes dağı haritada nerede? Erciyes dağı nereye bağlı? Erciyes dağı rakım ve yüksekliği nedir? İşte, merak edilen detaylar.

Erciyes Dağı Nerede?

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu sönmüş yanardağ Kayseri ilimize bağlıdır. Kayseri'nin 25 km güneybatısındaki Sultansazlığı ovaların yanından yükselen büyük kütleli bir stratovolkandır. Yüksek derecede aşınmaya uğramış olan volkanın son olarak, Roma dönemi madeni paralarındaki betimlemelere dayanarak, MÖ 253 yılında püskürdüğü söylenebilir. İç Anadolu'nun en yüksek dağı olan Erciyes Dağı, kuzeydoğu uzantısı olan Aladağlar'ın en yüksek noktası olduğu kabul edilmektedir; Alpin kuşağına dâhildir.

REKLAM

Jeologlar Erciyes Dağı’nın tarihi 20 milyon yıl öncesine kadar götürmektedirler. Yapılan araştırmalara göre, bugünkü dağ ve çevresi 20 milyon yıl önce denizle kaplıydı. Zamanla yer kabuğunda meydana gelen çatlamalar neticesinde deniz çevresindeki kara parçaları oluştu ve çevre göl halini aldı. Bu olayların gerçekleşmesi milyonlarca yıla yayılmaktadır. 15 milyon yıl öncesi bu gölde volkanik patlamalar baş gösterdi. Neojen Dönemi" adı verilen bu dönemde meydana gelen bu patlamalar, gölün ortasında bugünkü Erciyes’ten 400 metre daha yüksek koni şeklinde bir dağın oluşmasına neden oldu. Tepede bulunan krateri iki baca beslediği için, buradan fışkıran lavların iri parçaları göl içerisinde tortullaşarak yeni bir tabaka meydana getirdi. İnce toz parçaları ise dağın 100 km ötesine kadar savrularak burada kül yığınlarını oluşturdu. Ürgüp ve Göreme’deki rüzgârın aşındırarak oluşturduğu Peri Bacaları, Erciyes Dağı’nın bu dönemde püskürttüğü lav ve küller sonucu meydana gelmiştir.

Erciyes Dağı Haritada Nerede

Erciyes Dağı harita koordinatları şu şekildedir: 38°31′48″K 35°27′0″D. Orta Anadolu'da Kayseri ilinin hemen güneyinde yer almaktadır.

Erciyes Dağı Nereye Bağlı

Orta Anadolu'nun simgesi, efsanelere konu olan Erciyes Dağı, İç Anadolu Bölgesi'ndeki Kayseri iline bağlıdır. Doruğu genel görünümü itibariyle bir kubbeyi andıran dağın kuzey yamaçlarında yükseklikleri 2200 ile 2700 metre arasında değişen birçok volkan tepesi bulunmaktadır. Bunlar; Belaşma, Yılbat, Karasığır, Lifos, Kepez ve Kefelik tepeleridir. Erciyes Dağı kütlesinin doğusunda yükseklikleri 1200-1700 metre arasında değişen başka volkan tepeleri de bulunmaktadır. Çarıktepe, Arkatepe, Un tepesi, Büyük Kızıltepe, Küçük Kızıltepe gibi kabartıların yer aldığı bu bölgede, iki Ali Dağı ve Yılanlıdağ adında iki volkanik dağ daha bulunmaktadır.

REKLAM

Erciyes Dağı Rakım

3917 metre yüksekliğe sahip olan Erciyes Dağı, 1100 metre kare alana yayılmaktadır. Dağın tepesinde sel akıntıları sebebiyle iki tepe meydana gelmiştir. Büyük Erciyes ve Küçük Erciyes olarak adlandırılan bu iki tepenin yükseklikleri farklılık göstermektedir. 3917 metre yüksekliğe sahip olan Büyük Erciyes, 2700 metre yüksekliğe sahip olan ise Küçük Erciyes'tir.

Erciyes Dağı Yüksekliği

Kayseri'nin sembolü olan Erciyes Dağı, 3.917 metre yüksekliğe sahip, tepesinde kar olmayan bir dağdır. Zirvede 20-50 metreyi bulan buzullar yer almaktadır. Strabon eserinde 2000 yıl öncesinde dağın zirvesinde ateş çukurlarının yer aldığını yazmıştır. Ayrıca yukarıda rahiplerin inzivaya çekildiği bir mağara bulunmaktadır. Günümüzde bu mağara dağcıların mola yeri olarak kullanılmaktadır.

ÖNERİLEN VİDEO