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        Haberler Gündem Güncel Ercan: 'Tek kırık' görüşü çöktü | Son dakika haberleri

        Ercan: 'Tek kırık' görüşü çöktü

        Son yaptığı açıklamada "İstanbul'dan kaçanlar geri dönebilir. İstanbul, şu anda güvenilir. 20 yıl ila 50 yıl arasında İstanbul'da büyük bir deprem beklemiyorum" diyen Prof. Övgün Ahmet Ercan, son yapılan deniz içi ayrıntılı jeofizik ölçülere dikkat çekerek "Marmara tek parça kırılacak M7,5 ile M8,0'lik deprem olacak diyenlerin iddiasının çöktüğünü" savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 18:50 Güncelleme: 27.04.2025 - 18:50
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        Ercan: 'Tek kırık' görüşü çöktü
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        Prof. Övgün Ahmet Ercan "Son yapılan deniz içi ayrıntılı jeofizik ölçüler sonucunda, bugüne kadar "Marmara tek parça kırılacak M7,5 ile M8,0'lik deprem olacak" diyenlerin savı göçtü. 1999 Yılından beri, kırığın iki parçalı Trakya ile İstanbul kollarında olacak, en büyük deprem büyüklüğü M6,9 ile en çok M7,1'e düşmüştür. Uğurlusu olsun." açıklamasını yaptı.

        "Kaçanlar geri dönebilir"
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        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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