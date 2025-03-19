Ercan Saatçi kimdir? Ercan Saatçi kaç yaşında, nereli?

1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu ve bu grupla 2 albüm yaptı. Bir birincilik ve bir de ikincilik kazandı, dört kez Hürriyet Altın Kelebek ödülü, iki kez Hey Dergisi ödülü ve ayrıca birçok kez birçok TV ve radyonun seçtiği yılın şarkısı, yılın şarkı sözü ve yılın grubu ödülünü aldı. 2003-2004 yılları arasında Popstar ve Türkstar; 2006 yılında Star Avı, 2008 yılında da Alaturka Solist yarışmalarında İnci Çayırlı, Ahmet Özhan ve Hülya Avşar ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır. 2007 yılında kendisiyle yapılan anlaşmanın sonucunda General Mobile telefonların zil seslerini bestelemiştir. Eşi Gülümsün Özkök'ten 14 Ekim 2009 günü boşanan Ercan Saatçi, iki çocuk babasıdır.

2020 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra, YouTube'a transfer olan ve 2022-2023 yılları arasında ise kendi evinde yapıp sunduğu Çok Akustik adlı programda ünlü konuklarla şarkı söyleyip sunmuştur.