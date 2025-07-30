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        Haberler Magazin Ercan Saatçi, annesini kaybetti

        Ercan Saatçi, annesini kaybetti

        Ercan Saatçi'nin annesi Nezahat Saatçi, hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:38
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        Ercan Saatçi'nin acı günü
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        Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ercan Saatçi'nin annesi Nezahat Saatçi, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan Ercan Saatçi'yi, arkadaşları teskin etmeye çalışılıyor.

        Nazahat Saatçi'nin cenazesi, 30 Temmuz (Bugün) ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

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        #ercan saatçi

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