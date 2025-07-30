Ercan Saatçi, annesini kaybetti
Ercan Saatçi'nin annesi Nezahat Saatçi, hayatını kaybetti
Giriş: 30.07.2025 - 12:28 Güncelleme: 30.07.2025 - 12:38
Şarkıcı, söz yazarı ve besteci Ercan Saatçi'nin annesi Nezahat Saatçi, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Büyük üzüntü yaşayan Ercan Saatçi'yi, arkadaşları teskin etmeye çalışılıyor.
Nazahat Saatçi'nin cenazesi, 30 Temmuz (Bugün) ikinci namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.
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