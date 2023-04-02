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Ercan Kesal: Aynı şeyi yapıp farklı sonuç ümit etmek budalalıktır

Ünlü oyuncu Ercan Kesal, Kahramanmaraş depremine ilişkin gözlemlerini, 17 Ağustos Gölcük depremi sırasında hekimlik yaparken yaşadığı anıları Haluk Mertbey ile Meseleler’e anlattı. Aynı zamanda bir yazar ve yönetmen olarak, deprem sonrası yaşanan “suçlu kim?” tartışmalarına yönelik de önemli açıklamalarda bulundu. Kesal, önceki dönemlerden birinde yerel seçimlerde aday adaylığı tecrübesi de yaşamıştı. Buradan yola çıkarak önümüzdeki seçimlere ve adaylara yönelik de önemli mesajlar verdi.

Giriş: 02.04.2023 - 20:58 | Güncelleme: ABONE OL
Ercan Kesal: Aynı şeyi yapıp farklı sonuç ümit etmek budalalıktır

Ercan Kesal reyting rekorları kıran dizilerde oynadı. Uluslararası başarı kazanan filmlerde yazarlık, oyunculuk yaptı. Hekimlik kariyeri var. Şu sıralarda da antropoloji alanında doktorasını tamamlıyor. Bu denli çok yönlü bir sanatçı olan Kesal’ın Meseleler programında 6 Şubat gecesi yaşanan afete ilişkin önemli açıklamaları oldu. Yaşananları hem bir hekim hem eski bir Mülkiyeli hem de bir hikaye anlatıcısı olarak yorumladı.

Kesal’ın siyasete atılma macerasını anlattığı, yazıp yönettiği Nasipse Adayız isminde bir filmi de var. İzleyeceğiniz röportajda Kesal’ın kendi ifadesiyle “insanın iktidar talebinin onu ne hallere getirebileceğine” yönelik de çarpıcı açıklamalar var.

Güç, varlık, başarı, inanç, kötülük, güzellik, yoksulluk… Güncel siyasi tartışmalar, toplumda sansasyon yaratan farklı olaylar ve üzerinde uzlaşma sağlanamayan birçok konunun özünde yukarıdaki kavramlarla ilişkili olduğunu söylersek ne düşünürsünüz?

Tartışma şekli, zamanı ya da sebebi değişse de bazı meseleler hep bu temel kavramlar üzerinden yürüyecek… Yanıtlar değişecek ve sorular sorulmaya devam edecek. “Meseleler” programında, söyleyecek sözü olan kıymetli konuklarla işte bu çetrefilli konular konuşulacak. Güncel olaylara da çengel atılıp izleyicisine farklı bakış açıları sunulmaya çalışılacak.

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