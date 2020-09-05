Gazeteci-yazar Erbil Tuşalp, uzun süredir KOAH hastalığı ile mücadele ediyordu. İzmir Başkent Hastanesi’nde yoğun bakıma kaldırılan Tuşalp hayatını kaybetti. Peki Erbil Tuşalp kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Erbil Tuşalp'in kısaca hayatı...

ERBİL TUŞALP KİMDİR?

1945 yılında dünyaya gelen Erbil Tuşalp'ın çocukluk yılları Akşehir'de geçmiştir. 1965 yılında Harp Okulundan mezun olmuştur. Hobi olarak ata binmiş ve binicilik bir tutku haline gelmiştir. Erbil Tuşalp, ilk gazetecilik deneyimini 1974 yılında kameraman olarak göreve başladığı TRT'de yaşamıştır.

Erbil Tuşalp, 1980 yılında Çağdaş Gazeteciler Cemiyetinin, 1988 ve 1997 yılında Türkiye gazeteciler Cemiyetinin haber dalında Yılın Gazetecisi ödüllerini almıştır.