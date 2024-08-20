Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Galatasaray
        GS
        6
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Rams Başakşehir
        İBFK
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Samsunspor
        SAMS
        3
        Göztepe
        GÖZ
        2
        Trabzonspor
        TS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eray Yazgan'dan VAR hakemi açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Eray Yazgan'dan VAR hakemi açıklaması!

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, VAR kayıtlarının açıklanması hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2024 - 23:21 Güncelleme: 20.08.2024 - 23:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eray Yazgan'dan VAR hakemi açıklaması!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, VAR kayıtlarının açıklanması hakkında A Spor'a konuştu.

        Eray Yazgan, "VAR kayıtlarını dinleyince çok şaşırmadık ama bir yandan da kanımız dondu. Nizami golümüzün iptali için nasıl bir zorlama olduğunu hepimiz gördük. VAR kayıtlarının açıklanmasıyla, atletik testi tamamlanamayan Volkan Bayarslan'ın VAR testi yapılsa orada da sınıfta kalacağını hep birlikte anladık. Hatta samimiyet testi yapılsa, iyi niyet testi yapılsa belki onlardan da kalabilir. VAR hakeminin görevi kanıtı sunmaktır, seni yönlendiremez." dedi.

        VAR HAKEMİ TALEBİ

        Göztepe - Fenerbahçe maçına da değinen Yazgan, "Geçen sene bir rakibimizin maçında Erkan Engin 90+1'de zorla bir penaltı yaratmıştı. Benzer bir hikaye. Daha ikinci haftadan bu noktaya gelmesini anlamakta güçlük çekiyoruz. Bu çok basit bir şey; ne gördün, hakem ne gördü? Bunu VAR protokolü söylüyor. Göztepe - Fenerbahçe maçındaki VAR inceletmesi de sağlıklı değil. VAR hakeminin yeterli açıları sunmadığını hepimiz görüyoruz. Geçen seneki TFF'nin belki de aldığı en doğru karar yabancı VAR hakemiydi. Dilerim şu andaki yanlıştan dönülür." ifadelerini kullandı.

        VAR hakemi Volkan Bayarslan'ı eleştiren Yazgan, "Atletik performansı geçemeyen bir hakemin mesleğine saygısı yoktur, mesleğine saygısı olmayan adamın da VAR odasında işi olmamalı. Daha doğru bir düzene gitmek için umuyorum TFF yönetimimiz kararını gözden geçirir." dedi.

        "TFF AÇIKLAMA YAPSIN"

        "Volkan Bayarslan'a yaptırım bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Yazgan, "Benim yaptırım beklememe gerek yok, TFF başkanımızın açıklamaları ceza verileceği yönündeydi. Hakem 'Galatasaraylı oyuncu topa vurmuyor, doğru mu?' diyor, o da 'Evet' diyor. Ondan sonra da dönüp diyor ki 'Ayağını uzatıyor'... Bir karar ver! O kadar ciddi bir çelişki ki... O kadar panikle çağırmış ki VAR'a... 'Şu golü nasıl iptal ettiririm acaba' diye VAR'a davet etmiş. İyi ki dinledik bu konuşmaları. Bizim yarın çok önemli bir maçımız var, ona odaklanmamız gerekirken çıktım konuşuyorum. Biz hiçbir ayrıcalık istemiyoruz, bu hata tüm kulüplerin sorunu ama en önemlisi de TFF ve MHK'nin sorunu. Benden daha çok onlar düşünmeli bunu ve biri açıklama yapacaksa onlar yapmalı." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        'Klozet suyuyla beni boğmaya çalıştılar'
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        Filistinli iş insanına saldırı olayıyla ilgili flaş gelişme
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        2. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Trajik kader ortaklığı
        Trajik kader ortaklığı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Çocuk muamması
        Çocuk muamması
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        İzmir'de tedirgin eden manzara
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        Ali Koç ve Burak Kızılhan, PFDK'ye sevk edildi!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        3 ev küle döndü, 16 yaşındaki çocuk öldü!
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Galatasaray, İsviçre'de avantaj arayacak
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Dilan Polat'tan eşine ziyaret
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Terim, şikayetçi sıfatıyla ifade verdi
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Bakan Şimşek: Risk primimizi daha da iyileştireceğiz
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        Ali Koç'tan flaş açıklamalar
        AB'den Tesla kararı
        AB'den Tesla kararı
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Habertürk Anasayfa