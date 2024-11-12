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        Mercan İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Erasmus öğrencilerine ağırladı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mercan 100.Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, Erasmus projeleri kapsamında Romanya, İspanya ve Hırvatistan'dan gelen öğrencileri ağırladı. Merkezde çevre ve iklim değişikliği konularında bilgi edinen öğrenciler, robotik atölyelerde eğlenceli bilim deneyimleri yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:37
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        Erasmus öğrencilerini ağırladı
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        Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmete giren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, açıldığı günden bu yana her yaştan ziyaretçiyi ağırlamayı sürdürüyor.

        Bugüne kadar 100 binin üzerinde kişi tarafından ziyaret edilen merkez, "Avrupa Birliği Erasmus Kardeş Okul" projesi kapsamında Romanya'dan, Abdülkadir Gürüz Ortaokulu'nda inceleme yapmak üzere gelen Coala Gimnazial okulunun öğretmenlerini ve öğrencilerini ağırladı.

        Mercan'ın örnek bir proj olduğunu ve Romanya'da böyle bir merkezin olmadığını ifade eden öğretmenlerin eşliğinde robotik kodlama atölyesinde arduino ve mikrobit çalışması yapan öğrenciler, bilimin sihirli dünyasını keşfederek eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdiler.

        Merkezin bir başka ziyaretçisi ise yine Erasmus projesi kapsamında İspanya, Hırvatistan ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden bir araya gelen 15-17 yaş aralığındaki bir grup öğrenci oldu. Gençler merkezde iklim değişikliği, çevre kirliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, küresel ısınma ve biyoçeşitlilik gibi pek çok konuda farkındalık kazanıp, deney düzenekleri ve simülatör alanları ile detaylı bilgi sahibi oldular.

        Mercan'ın hem şehir içinden, hem şehir dışından hem de yurt dışından pek çok ziyaretçi ağırladığını belirten Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi Koordinatörü Duygu Yazıcı, "Merkezimizi son olarak Hırvatistan, İspanya ve İskenderun'dan Erasmus projesi kapsamında bir araya gelen öğrencilerimiz ziyaret etti. Öğrencilerimiz geri bildirimlerinde, bilim merkezimizi çok beğendiklerini ve merkez sayesinde soyut bilgilerinin somutlaşarak kalıcı hale dönüştüğünü söylediler. Bunu duymaktan biz de son derece memnun olduk. Bilim merkezimiz, gerçekten karşılığını bulan bir proje oldu" dedi.

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