Avukat Rezan Epözdemir tutuklandı

Rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım, siyasal ve askeri casusluk gibi suçlardan gözaltına alınan Avukat Rezan Epözdemir 3 günlük gözaltı işleminin ardından adliyeye sevk edildi.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, emniyette ifadesi alınmayan Epözdemir, 'rüşvet' dosyası kapsamında savcıya yaklaşık 3 saat ifade verdi. Epözdemir ifadesinin ardından 'rüşvete aracılık etmek' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Epözdemir, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Ayrıca, Bakırköy Adliyesinde yazı işleri müdürü olarak görev yapan dönemin ihraç edilen savcısı Cengiz Çallı'nın katibi K.Y. de etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklandı. Terör soruşturması kapsamında ise talep edilen adli kontrol talebi reddedildi.

"SORUŞTURMAYI HSK YÜRÜTMELİ" Epözdemir ifadesinde, soruşturmanın 2802 sayılı kanunun 86. Maddesi uyarınca HSK müfettişleri tarafından yürütülmesi gerektiğini söyleyerek, dosyanın HSK'ya gönderilmesi gerektiğini ve özel hayata ilişkin dosya kapsamına giren evrakların da imha edilmesi gerektiğini belirtti. İddiaları kabul etmediğini söyleyen Epözdemir, "Atalay Demirbaş isimli şahsın rüşvet olduğunu iddia ettiği paranın Cengiz Çallı tarafından Bakırköy'de bulunan evinden alındığına dair iddia karşısında soruşturmanın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma işlemleri kapsamında elde edilen delillerin tamamı "Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir" ilkesi gereği hukuka aykırıdır. Delil olarak kullanılamaz." dedi. "VEKALETİ BENDE" Eski savcı Cengiz Çallı ile 2007 yılında Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcı olarak görev yaptığı sırada tanıştığını söyleyen Epözdemir, "Ayrıca Cengiz'in 2020 yılından itibaren vekaleti bendedir. Bu vekaletlerin bir örneğini dosyaya sunuyorum. Cengiz Çallı ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğimi hatırlamıyorum. Cengiz Çallı'nın soruşturmasını yürüttüğü hiçbir dosyaya vekalet sunmadım. Adliyeye gittiğimde uzun süredir olan tanışıklığımız sebebiyle kendisini ziyaret ederdim."

"TEHDİTLE PARA TALEP ETTİ" Atalay Demirbaş ile tam tarihini hatırlamadığı bir dönemde ortak bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını söyleyen Epözdemir, “2018 yılında Atalay Demirbaş bana dosyalarını takip etmem için vekalet verdi. Atalay'ın sahibi olduğu Demand isimli şirketinin idari yargıda bulunan dosyalarına baktım. Bu adamın dolandırıcı olduğunu ögrendikten sonra avukatlığından istifa ettim. Ayrıca Atalay Demirbaş beni yabancı numaralar üzerinden yaklaşık 5 yıldır arayarak, benden ‘para vermediğim takdirde bir kumpas ile iftira atacağından’ bahisle para talep etmektedir. Bunlara ilişkin kayıtları bu dosyaya daha sonra sunacağım. Ayrıca bu dosyadaki beyanları sebebiyle kendisinden yalan tanıklık ve iftira suçlarından şikayette bulunacağım.” dedi. REKLAM "SAVCIYA BANKADA BORÇ VERDİM ŞAHİTLERİM VAR" Savcılık Epözdemir’e, “Cengiz Çallı'nın soruşturma savcısı olduğu ve dosyada tutuklu bulunan Zekeriya Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak isimli şahısların tahliyesi karşılığında ilk etapta 75 bin dolar rüşvet aldığı” iddialarını sordu. Epözdemir bu soruya, “Atalay'ın beyanını kesinlikle kabul etmiyorum. Cengiz Çallı’ya şu an tarihini hatırlamadığım dönemlerde 1-2 kez borç para vermiştim. Hatırladığım kadarıyla birini Sultangazi Halkbank şubesinde vermiştim. Bunun dışında da benden bir kez ‘ev alacağım’ diye para istediğini hatırlıyorum. 2021 yılı Haziran ayından itibaren bir spor kulübünün yönetimine seçilmem sebebiyle islerim çok yoğunlaştı. Bu tarihten itibaren Cengiz Çallı ile iletişimim eski sıklıkta olmamaya başladı. Bu tarihten itibaren Cengiz Çallı’dan miktarını ve borç verdiğim tarihi şu an hatırlayamadığım parayı yüz yüze ya da telefon vasıtasıyla istemeye başladım. Hatırladığım kadarıyla bir kısmını ödemişti.”

Epözdemir’e, rüşvet parası aldığı iddia edilen tarih olan 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı ile ortak BAZ verdiği de sorguda soruldu. Epözdemir üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamadığını belirterek, “Ancak görüşmüşsem de kendisine vermiş olduğum borçtan dolayı görüşmüşümdür.” dedi. "HUKUKSUZ DELİL, CEVAP VERMEYECEĞİM" Savcılık Rezan Epözdemir’e “Beşiktaş’ta bulunan ofisinde yapılan arama işleminde biri 1 Nisan 2021 tarihli 1 milyon 560 bin, diğeri 9 Temmuz 2021 tarihli 930 bin bedelli, borçlusu Cengiz Çallı, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 adet bono ele geçirildiğini hatırlattı. Baz kayıtlarına göre de 8 Temmuz 2021 tarihinde Cengiz Çallı ile ortak BAZ verdiğini, bahse bononun bu görüşmede düzenlendiğini ve rüşvet alınan paranın Cengiz Çallı’da kalması karşılığında Çallı’nın kendisine bu bonoyu verdiğine dair kanaat oluştuğunu” söyledi. Bu husus ile ilgili beyanı soruldu. Epözdemir, “Hukuksuz delil niteliğindeki bu bonolar soruşturmaya konu olmamalıdır. Hukuka aykırı arama ile elde edilen bonolara ilişkin sorulara cevap vermek istemiyorum. Hükme esas alınamazlar. Bu belgeler alacak iddiamı tevsik eder mahiyettedir. Bu konuda HSK nezdinde hukuki başvurularda bulunacağımı da beyan etmek isterim” diye cevap verdi.

REDDETTİ Epözdemir, Cengiz Çallı’nın UYAP üzerindeki savcılık rolü üzerinden, vekaletle takip ettiği ya da vekalet sunmayı düşündüğü dosyalarda tarafların kişisel veri niteliğindeki adres, kimlik numarası, telefon numarası gibi bilgileri sorguladığına dair iddiaları da reddetti. Cengiz Çallı adına verilen koruma kararı kapsamındaki iki araçlık şerh hakkının birinin kendisi tarafından kullanıldığına ilişkin iddianın sorulması üzerine Epözdemir, "Üzerinden zaman geçtiği için tam olarak hatırlamamakla birlikte ya Cengiz Çallı’nın eşinin kullanımı için ya da Cengiz Çallı’nın aracında bir problem olduğu için ivazlı tahsis şeklinde kendisine vermiştim. Bu zaman diliminde önemli bir kısımda aracı kendisi kullanmıştır." diye konuştu. "SAVCI 18 YILLIK MAAŞIYLA O PARAYI ÖDEYEBİLİR" Savcılığın 'rüşvete aracılık etmek' ve 'rüşvet almak' suçlarından tutuklamaya yönelik sevk yazısında, Rezan Epözdemir’in ofisinde yapılan aramalarda ele geçirilen bonoların toplam bedelinin 2 milyon 499 bin TL olduğu, rüşvet alınan paranın Cengiz Çallı’da kalması karşılığında Çallı’nın kendisine bu bonoyu verdiği, bonoların düzenlendiği tarihte Hakim-Savcı maaşlarının ortalama 11-12 bin TL olduğu, kaba bir hesapla Cengiz Çallı'nın aldığı maaştan yaklaşık 18 yıl hiçbir harcama yapmadan ancak ödeyebileceği bir tutara tekabül ettiği, bu durumun hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şüphelinin

savunmalarının açıklanan sebeplerle suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir.” denildi. TATİL FATURALARI SEVK YAZISINDA Sevk yazısında, Rezan Epözdemir’in eski savcı Cengiz Çallı ile tatile ya da mesai dışında yemeğe gittiğini hatırlamadığını söylediği belirtiği ancak ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede birlikte birden fazla kez tatile gittiklerine ve tatil ücretlerinin Rezan Epözdemir’e fatura edildiğine dair belgelere ulaşıldığı anlatıldı. Tatil ve yemek ücretlerinin Rezan Epözdemir tarafından ödendiğine dair tutarlı tanık beyanları da bulunduğu ileri sürüldü. YARGI CAMİASINDAKİ İLİŞKİLERİ ARAŞTIRILIYOR Sevk yazısında, Cengiz Çallı ile Rezan Epözdemir arasındaki ilişkinin iddia edildiği gibi normal bir tanışıklıktan öte olduğu iddia edildi. Sevk yazısında “Şüpheli Rezan Epözdemir’in yargı camiası içerisindeki başka şahıslar ile benzer irtibat ve eylemlerinin tespiti hususunda kapsamlı soruşturmalar devam etmektedir.” denildi. "TERÖR" SUÇLAMASINDA SEVK YAZISININ DETAYLARI Savcılığın terör soruşturmasına ilişkin hazırladığı sevk yazısında, 2024 yılı sonlarında ulusal basında yer alan bir fotoğrafta aralarında Rezan Epözdemir ve bazı yabancı istihbarat servisleri ile bağlantılı şahısların bir yemekte buluştuları değerlerlendirilen olay ilgili soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı. Epözdemir’in incelenen HTS kayıtlarında 21 Haziran 2014 tarihinde saat 20.26 ile 23.04 saatleri arasında yemekte bulunduğunun tespiti sevk yazısında yer aldı.

RUBİN'İN PAYLAŞIMI ALEYHE DELİL OLABİLİR Yemekte bulunan yabancı istihbarat servisi ile bağlantılı şahıslar ile Epözdemir’in görüşmesinin hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirilemeyeceğini ve savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ileri sürülen sevk yazısında, Epözdemir’in gözaltına alınmasının ardından masada bulunan Michael Rubin’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın suçlamalar aleyhine delil olarak değerlendirilmesi gerektiğine yer verildi. "SORUŞTURMA DERİNLEMESİNE SÜRECEK" Öte yandan Rezan Epözdemir’in alınan HTS raporuna göre haklarında FETÖ/PDY suçlaması ile işlem yapılan şahıslarla dikkat çekici görüşmelerinin bulunduğu sevk yazısında iddia edildi. Bu kapsamda araştırmaların soruşturmanın devamında derinlemesine süreceği, halen delil toplama sürecinin devam ettiği, sonuç itibari ile şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine yönelik kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu, ancak adli kontrol tedbirinin bu aşamada yeterli olacağı kanaatine varıldığı kaydedildi. Rezan Epözdemir gözaltına alındı Rezan Epözdemir’den iddialara karşı açıklama