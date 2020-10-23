'Episode I, Bölüm I' açıldı 0:00 / 0:00

Ayşegül Barbaros, 'Episode I, Bölüm I' adlı kişisel sergisini açtı. Artkolik'in yeni sanat sezonunu açılışı olan 'Episode I, Bölüm I'de Barbaros'un 2018 - 2020 arasında ürettiği 20 adet yağlıboya tablolarından bir derleme sunuldu

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Modern figuratif tarzda ürettiği eserlerinde yoğunluklu olarak kadın figürü üzerinde çalışan Ayşegül Barbaros, ilhamını 17'nci ve 18'inci yüzyıl heykel sanatı temellerinden alıyor ve günümüz dijital ekosisteminden besleniyor. Resimlerindeki kadın figürleri her iki dönemin bir sentezi olarak karşımıza çıkıyor.

Eserlerde modern kadın, hayat içindeki yansıttığı güçlü imajının aksine içinde yaşadığı ruhsal dünyasının ana merkezinde, asıl kimliği ile adeta sessiz bir sinemanın başrolüne taşınıyor.

Ayşegül Barbaros'un eserlerinde soyut bir mekanda geçen betimlemeler uzay hissiyatı veriyor. Sanatçının eserlerine taşıdığı karakterler, melankolik ruh hallerindeler; yalın ama ilham veren, naif ama sezgisel olan güçlü kadın tipolojisine işaret ediyorlar. Ressam güçlü renk kontrastları ve çarpıcı blok renk kullanımları ile kadın olmanın güçlü karakter özelliğine bir gönderme yapıyor. Sanatçının tuvalinde kullandığı çarpıcı renkler bir yandan izleyiciyi renkli bir dünyada keyifli bir seyahate çıkarırken bir yandan da güçlülük, kırılganlık, naiflik ve melankoli gibi kadınların tümünü içinde barındırdığı farklı ruh hallerine göndermeler yapıyor.