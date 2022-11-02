Epilepsi nöbeti geçirdi! Dili boğazına kaçtı! Trafik polisi gördü!

AA'da yer alan habere göre baba Sezgin A.'nın kucağında baygın halde bulunan kızı S.N.A'nın nefes alamadığını ve dilinin boğazına kaçtığını gören trafik polisi Yasin Yaylacı, ilk yardımda bulundu.

Yaylacı, nefes almasını sağladığı epilepsi hastası çocuğu olay yerine çağrılan sağlık ekiplerine teslim etti.