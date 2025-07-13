Epilepsi nöbeti geçirdi! 4.kattan düştü!
Şanlıurfa'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda epilepsi nöbeti geçiren bir kişi, 4. kattan düşerek ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde epilepsi nöbeti geçirerek 4. katın balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.
AA'da yer alan habere göre bir apartmanın 4. katının balkonunda epilepsi nöbeti geçiren A.A. (40) zemine düştü.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin desteğiyle bulunduğu yerden kaldırılan A.A, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf: İHA