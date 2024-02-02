Enver Aysever kimdir? Gazeteci Enver Aysever neden gözaltına alındı?
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmasının ardından gündeme geldi. Gazeteci Enver Aysever'in hayatı ve neden gözaltına alındığı merak konusu oldu. İşte Gazeteci Enver Aysever'in hayatı ve biyografisine ilişkin merak edilenler...
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Enver Aysever, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alındım" ifadesini kullandı. Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gözaltına alınmasının ardından serbest bırakılan Aysever'in hayatı gündeme geldi. İşte Gazeteci Enver Aysever hakkında detaylar...
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ENVER AYSEVER SERBEST BIRAKILDI
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmasının ardından serbest kaldı. Gazeteci Enver Aysever, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Aysever, X'ten yaptığı açıklamada "Ankara Esenboğa Havaalanında göz altına alındım" dedi.
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GÖZALTI GEREKÇESİNİ SÖYLEDİ
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın şikayeti üzerine gözaltına alındığını açıklayan Aysever, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Aysever, gözaltı gerekçesi olarak Tele1'de yaptığı konuşma olduğunu söyledi.