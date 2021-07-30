Enstrüman sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor. İşte Türk Dil Kurumuna göre enstrüman kelimesinin doğru yazımı...

ENSTRÜMAN NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "enstrüman" olarak yazılıyor.

ENSTRÜMAN NE DEMEK?

Fransızca instrument

1. isim, müzik Çalgı:

"Bu konserde mevcut enstrümanlarda tam bir isabetsizlik mevcuttu." - Asaf Halet Çelebi

2. isim, ticaret Mali belge.