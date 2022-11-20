Enner Valencia attı, Ekvador kazandı

2022 Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador ile Katar karşı karşıya geldi. Mücadele Ekvador'un 2-0 galip gelmesiyle sonuçlandı. Dünya Kupası'nda ilk goller Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia'dan geldi.
PERDEYİ VALENCIA AÇTI
Ülkesinin milli marşı okunurken bir eliyle telefondan canlı yayın yapıp diğer elini kalbinin üstüne götüren Ekvadorlu gazetecinin 3. dakikada Fenerbahçeli Enner Valencia'nın kafa golüyle yaşadığı büyük sevinç, VAR'a takıldı.
Taraftarları fazla bekletmeyen Valencia, 16. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçti ve milli takım kariyerinin 36. golünü kaleci Alsheeb'in solundan ağlara gönderdi: 0-1.
Hem açık oyunda hem de duran toplarda ortalar yaparak düzenli tehdit oluşturan Ekvador, bunun semeresini 31. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Valencia'nın kafa golüyle aldı: 0-2.
Temponun iyice düştüğü ikinci yarının 60. dakikasından itibaren taraftarların geride bıraktığı boş koltukların giderek artmaya başladığı maçı Ekvador zorlanmadan 2-0 kazandı.
2022'de oynadığı 10 maçta da birden fazla gol atamayan Ekvador, bu istatistiği Katar karşısında bozdu.
A Grubu'ndaki ikinci maçta yarın Senegal ile Hollanda, 19.00'da karşı karşıya gelecek.
VALENCIA KALDIĞI YERDEN DEVAM
Süper Lig'de çok formda bir sezon geçiren ve 13 golle krallık yarışında zirvede yer alan Enner Valencia, ülkesinin Dünya Kupası tarihindeki son 5 golünde imzası bulunuyor.
Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda E Grubu'nda yer alan Ekvador'un 2-1 kaybettiği İsviçre maçında takımının tek golünü atan Valencia, Honduras'ı 2-1 yendikleri ikinci karşılaşmada iki golü de kaydeden isim olmuştu.
Grupta 3. olarak kupaya veda eden Ekvador, 2018 Rusya'ya ise gidememişti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA MAÇI İZLEDİ
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin davetine icabetle 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Ekvador maçını da tribünden takip etti.
Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alan Katar, Ekvador'a karşı koyamadı. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele eden Ekvador ise 3 puan rahat bir şekilde aldı.
A Grubu'nun diğer maçında ise 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.
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