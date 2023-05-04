Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Kahramanmaraş depreminde enkazdan yaralı çıkarılan memur hayata tutunamadı - Güncel haberler

Osmaniye'de depremde enkazdan yaralı çıkarılan memur hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer sitesi enkazından yaralı olarak çıkartılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şubesinde görevli memur Erdal Erdem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Giriş: 04.05.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
Kahramanmaraş depreminde enkazdan yaralı çıkarılan memur hayata tutunamadı - Güncel haberler
İHA

Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer sitesinde oturan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü'nde görevli personel Erdal Erdem, eşi ile birlikte yıkılan binanın enkazı altında kaldı.

Enkazda eşi hayatını kaybeden Erdal Erdem, ağır yaralı olarak kurtarıldı. Bir süre Adana'da ardından da Ankara'da tedavisi süren Erdal Erdem, yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Aslen Kayserili olduğu öğrenilen Erdal Erdem'in cenazesi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verilecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ortaokul öğrencisi, borç para vermeyen kız öğrenciyi bıçakladı
Ortaokul öğrencisi, borç para vermeyen kız öğrenciyi bıçakladı
Diyarbakır'da depremzedeler çadırdan konteynere geçiyor
Diyarbakır'da depremzedeler çadırdan konteynere geçiyor
3 bin kişi sıraya girdi!
3 bin kişi sıraya girdi!
Defalarca bıçaklandı
Defalarca bıçaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.