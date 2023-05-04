Kahramanmaraş merkezli depremde Osmaniye'de yıkılan Metin Tamer sitesinde oturan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Osmaniye Şube Müdürlüğü'nde görevli personel Erdal Erdem, eşi ile birlikte yıkılan binanın enkazı altında kaldı.

Enkazda eşi hayatını kaybeden Erdal Erdem, ağır yaralı olarak kurtarıldı. Bir süre Adana'da ardından da Ankara'da tedavisi süren Erdal Erdem, yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Aslen Kayserili olduğu öğrenilen Erdal Erdem'in cenazesi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde toprağa verilecek.