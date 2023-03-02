Çabuk'un isteğini yerine getiren Ankara İtfaiyesi ekiplerinin enkaz başında gerçekleştirdiği buluşmada duygusal anlar yaşandı. Hayatı boyunca yaşadığı köpek korkusunu unutan Çabuk, "Beni kurtardın, sen var ya benim canımsın, aslansın sen" diyerek Çakıl'ı kucakladı.

Enkaz altında yaşadıklarını anlatan Çabuk, zemin kattaki dairesinde deprem anında uyanınca önce apartmana hırsız girdiği düşündüğünü söyledi. Binadaki merdivenlerin yıkıldığını görünce deprem olduğunu anladığını ifade eden Çabuk, "Seslendim, beni kurtaran yok mu dedim. İlk gün biri 'seni kurtaracağız' dedi ve gitti. İkinci gün biraz uyudum, saate baktım, sabah olmuştu. Yine seslendim beni kurtaran yok mu diye, baktım yine kimse yok" diye konuştu.

"KÖPEK KORKUMU YENDİM"

Mahsur kaldığı enkazın altından üçüncü günün sabahında saat 07.05'te yeniden yardım istediğini anlatan Çabuk, enkazın üstünden ilk olarak bir köpek sesi duyduğunu söyledi.

Ankara İtfaiyesi'nden bir görevlinin kendisi ile iletişime geçtiğini dile getiren Çabuk, şöyle devam etti:

"Bir kişi 'Sesimi duyuyorsan 3 kez vur' dedi. Elimde keserim vardı. 3 kez vurdum. Ondan sonra sesini duydum. 'İyi misin?' dediler, 'Evet iyiyim' dedim. Köpek halen havlıyordu. Sabah 08.00'de küçük bir delik açtılar. Akşam 20.30'da beni kurtardılar. Oradan hastaneye götürdüler. Hastaneden çıktıktan sonra PTT'de kalmaya başladım. Burada bana çok yardımcı oluyorlar.

Kurtulduktan bir gün sonra beni kurtaran köpek geldi. Köpek beni hemen tanıdı. Köpeğe bir sarıldım, köpek de bana sarıldı. Köpek olmasaydı beni bulmaları imkansızdı. Çıktıktan sonra köpekleri sevmeye başladım. Beni kurtaran köpeğin adı da Çakıl'mış. O Çakıl'la bir sarıldık ama nasıl sarıldık. Çakıl'ı çok seviyorum. Ben köpekten korkardım, asla yaklaşamazdım. Korkumu yendim Allah'a şükür, Artık köpeklerden hiç korkmuyorum."